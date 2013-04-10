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В Приморье для сомневающихся в объективности кадастровой оценки заработала комиссия по рассмотрению споров
Предстоящий переход на налогообложение в зависимости от кадастровой стоимости объектов недвижимости начинает тревожить жителей Приморского края предсказываемым резким ростом налогов.
При этом многие сомневаются в том, что кадастровая оценка их объектов была произведена объективно и компетентно. Возможно ли это поправить?
Досье: Работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (за исключением земельных участков) проведены на территории Приморского края в 2012 году. При этом была определена кадастровая стоимость зданий, строений, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости в феврале 2013 года.
Как отмечают в Управлении Росреестра по Приморскому краю, Приказом Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии от 26.10.2012 № П/486 в Приморском крае создана указанная Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» и отдельные законодательные акты РФ», действующая на территории Приморского края комиссия рассматривает споры в отношении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков), утвержденных постановлением администрации Приморского края от 12.12.2012 № 413-па.
Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости могут быть оспорены в этой комиссии физлицами и юрлицами в случае, если они затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Оспорить в комиссии результаты кадастровой оценки стоимости можно только в течение шести месяцев с даты их внесения в госкадастр недвижимости.
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости могут быть: недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости и установление в отношении него его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.
Для обращения в комиссию необходимо заявлением от заявителя о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, к которому прилагаются следующие документы:
- кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;
- отчет в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости;
- положительное экспертное заключение, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта оценки требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности, в т.ч. требованиям настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, требованиям стандартов и правил оценочной деятельности такой саморегулируемой организации оценщиков в случаях, установленных уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, в порядке создания и работы комиссии.
Соответствующее заявление без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается.
В целях выявления оснований для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объекта недвижимости заявитель вправе обратиться к заказчику работ по определению кадастровой стоимости и в орган кадастрового учета с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости, использованных при этом. Указанные сведения предоставляются в течение семи рабочих дней с даты поступления запроса.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут прилагаться иные документы. Рассматривается оно комиссией в течение одного месяца с даты его поступления, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю.
Комиссия располагается по адресу: г. Владивосток, Народный проспект, 4, 4 эт. Письменные заявления в Комиссию необходимо направлять в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, 48.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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