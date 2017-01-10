Во Владивостоке разгребают вал исков о капремонте жилья

В одном из декабрьских номеров деловая газета «Золотой Рог» рассказывала об итогах двухлетней работы краевой программы капитального ремонта жилья. Однако в столице Приморья у капремонта своя специфика: почти половина жилого фонда города по решению суда была отремонтирована за счет городских бюджетных средств либо стоит в очереди на подобный ремонт, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Общая стоимость оставшихся капремонтов в рамках исполнительных производств превышает 2 млрд рублей - при том, что весь бюджет Владивостока составляет 12 млрд рублей.

Пути капремонта неисповедимы

Почти 10 лет назад был принят федеральный закон №185, благодаря которому во Владивостоке удалось отремонтировать не один десяток МКД: собственникам нужно было собрать всего 5% от стоимости капремонта, и многие жильцы охотно воспользовались этим предложением (сейчас средства по этому закону на ремонт не направляются. - Прим. автора). Однако примерно в то же время часть собственников жилья пошла другим путем, обратившись в суд с требованием провести капремонт за счет бюджета Владивостока. Основой для подачи таких исков стал принятый еще в 1991 году закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», по которому при приватизации жилья за государством оставалась обязанность провести капитальный ремонт в тех домах, где он на тот момент еще не был сделан. Не секрет, что выиграть суд против мэрии в ряде случаев собственникам «помогали» некоторые управляющие компании Владивостока: их интерес заключался в том, чтобы переложить на бюджет часть своих обязанностей.

Районные суды Владивостока, которые рассматривали иски собственников о проведении капремонта, как правило, вставали на сторону жильцов. Если на 1 января 2008 года исполнительных производств по капремонту было около 300, то за время работы администрации Игоря Пушкарева были начаты еще 1568 исполнительных производств. К началу 2017 года из них уже окончены 1270, то есть большинство решений судов по капремонту муниципалитет выполнил.

Невыполненными пока остаются 620 исполнительных производств по 487 домам - расхождение между показателями объясняется тем, что иногда по одному и тому же дому исков было несколько, и они предусматривали разные виды работ в рамках капремонта. Причем до 2008 года решения суда, как правило, касались отдельных конструктивных элементов МКД - к примеру, только кровли или только электрики. Однако затем судебная практика поменялась, и в 2009-2013 годах суды удовлетворяли требования истцов практически в полном объеме, предписывая провести комплексный ремонт МКД. А это - совсем другие суммы. Сотни судебных решений предусматривают даже ремонт подъездов, хотя Жилищный кодекс РФ не относит этот вид работ к капитальному ремонту, равно как и краевая программа капремонта жилья. Есть решения, которые предписывают обустроить дренажную канализацию во дворе дома, хотя ближайший ливневой коллектор расположен в километре от такого жилья.

При этом краевой закон о капремонте, принятый в 2013 году, запрещает жителям домов во Владивостоке, которые по решению суда нуждаются в срочном ремонте, получить на эти цели деньги из Фонда капитального ремонта МКД Приморского края. Три года назад глава Владивостока Игорь Пушкарев предложил внести изменения в закон и включить в краевую программу дома, которые подлежат ремонту по суду, идею поддержали многие управляющие компании столицы Приморья. Однако на краевом уровне поддержки эта инициатива не нашла, и капремонт «выигравших суд» МКД по сей день ведется в силу возможностей бюджета Владивостока. При этом жильцы таких домов еще и платят взносы в региональный Фонд капремонта МКД.

Единственный вид предписанных судами работ, который удалось провести в рамках краевой программы капремонта, - замена лифтового оборудования. Но он актуален не для всех домов - например, для тех же пятиэтажных «хрущевок», коими застроены многие микрорайоны Владивостока. Между тем приблизительный «чек» одного капремонта в построенной 40-50 лет назад пятиэтажке таков: кровля - 1-1,5 млн рублей, замена системы отопления в подвале - 0,8-1 млн рублей, канализация - около 0,3 млн рублей, фасад - 3-4,5 млн рублей, электрика - 1-1,5 млн рублей.

Заплатил штраф - сделай ремонт

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, в 2016 году сотрудниками ФССП было окончено 139 исполнительных производств, обязывающих администрацию Владивостока произвести капитальный ремонт МКД. В целом, учитывая вышеприведенную статистику по количеству вынесенных судебных решений за последние 10 лет, капремонт за счет бюджета был проведен или ожидается более чем в половине МКД Владивостока. Конечно, часть решений удалось исполнить благодаря работе ФЗ №185 и выделению федеральных средств на ремонт кровель и фасадов МКД во Владивостоке, однако сэкономленные 300 млн рублей муниципальных средств были направлены на ремонт других домов, не включенных в федеральную программу.

По словам начальника управления содержания жилого фонда администрации Владивостока Григория ПЕЙХВАССЕРА, объем средств, выделяемых из бюджета Владивостока на исполнение решений по капремонту МКД, год от года увеличивается, несмотря на оптимизацию многих других расходных статей. В 2016 году плановые затраты городской казны на капремонт составили 312 млн рублей, а на 2017 год в бюджете заложена сумма в 328 млн рублей.

- За счет экономии при проведении электронных торгов удается снижать стоимость работ примерно на 30 процентов, - рассказал «Золотому Рогу» Григорий Пейхвассер. - Сэкономленные средства мы направляем на выполнение исполнительных производств.

Однако с каждым годом растет и сумма штрафов, накладываемых службой судебных приставов на администрацию Владивостока за неисполнение решений по капремонту в шестимесячный срок. Например, в 2016 году с мэрии взыскано и перечислено в федеральный бюджет около 68,4 млн рублей. Хотя, к примеру, за эти деньги можно было капитально отремонтировать кровлю в 40-50 домах. При этом наложение штрафа за невыполнение в срок решения о капремонте какого-либо МКД не отменяет обязанности муниципалитета отремонтировать этот дом. То есть городской бюджет в итоге оплачивает и штраф, и капремонт.

С 2014 года вынесение новых исполнительных листов по капремонту МКД во Владивостоке практически прекратилось, а в 2016-м таких решений были единицы.

Дорого и сердито

Критериев, согласно которым определяется очередность исполнения судебных решений, нет. Логично, что некоторый приоритет отдается ремонту кровель, поскольку делать остальные виды работ при текущей крыше проблематично. Но в судебных актах, как правило, предписывается выполнить капремонт в течение полугода. Конечно, в теории можно было бы провести капремонт по всем 600 оставшимся исполнительным листам единовременно. Вот только физическая возможность такого шага вызывает вопросы у всех, кроме, пожалуй, судебных приставов.

В январе 2016 года, устав от претензий всех надзорных органов, а также от штрафов за капремонт, администрация Владивостока предложила городским депутатам «ход конем»: была проработана корректировка бюджета, которая предусматривала выделение свыше 2 млрд рублей на исполнение всех судебных решений по капремонту в максимально сжатый срок, как того требует ФССП. Но депутаты, понимая, что избиратели спросят с них не только за отсутствие капитального ремонта, корректировку отклонили.

- Бюджет Владивостока составляет 12,5 млрд рублей. Чтобы выделить необходимую сумму на выполнение всех судебных решений по капремонту, пришлось бы снимать средства со всех остальных статей, в том числе - с зарплат учителей и персонала детских садов. А еще примерно на треть секвестировать все муниципальные программы. Оставить людей без зарплат, а социальные объекты - без финансирования мы не могли, - объяснила причины решения председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ. - К тому же, в соответствии с федеральным законом №131, у органов местного самоуправления есть и другие обязательства, которые мы обязаны выполнять.

КСТАТИ

Страна одна, а практика разная

Интересно, что практика, когда суды массово выносят решения о проведении капремонта за счет муниципальных образований, для крупных городов России является редким исключением.

Отчасти схожая с владивостокской ситуация наблюдается в Омске: к середине 2016 года городские суды удовлетворили 646 исков о проведении капремонта за счет муниципалитета, а сумма исков (13,5 млрд рублей) уже сопоставима со всей расходной частью городской казны. Омские депутаты вышли с законодательной инициативой разделить эти расходы между муниципальным, региональным и федеральным бюджетами, а администрация города безуспешно пыталась сделать то же самое в судебном порядке. При этом сумма, которую на капремонт МКД по суду ежегодно выделяет бюджет Омска, смехотворна по владивостокским меркам - около 50 млн рублей. Такими темпами исполнение всех судебных решений в Омске займет 270 лет.

Александр САЛКОВ.