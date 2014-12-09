Большинство строек Владивостока превращается в долгострой

Если проехать по столице Приморья, взгляд по-прежнему натыкается на объекты, судьба некоторых из которых с трудом просматривается в туманном будущем

Уходящий год ознаменовался для Владивостока вводом таких заметных объектов-долгостроев, как Приморский театр оперы и балета на Чуркине и Краевой перинатальный центр на ул. Можайской. В настоящее время завершается реконструкция бывшего кинотеатра «Чайка» на ул. Черемуховой под детский развлекательный центр.

Возможно, из долгостроев будут введены в эксплуатацию новый бизнес-центр на ул. Алеутской на месте знаменитой ямы напротив Дома строительных организаций, небольшое офисное здание на проспекте Острякова, 10 и «Пасифик Саммит Центр» на ул. Некрасовской, 36/38.

Среди жилых зданий произошел долгожданный, после 20-летнего строительства, ввод в эксплуатацию 17-этажной монолитки на ул. Владикавказской, строившейся ЖСК дальзаводчан. Сдан дом на ул. Ватутина, 27. Введен 23-этажный дом на проспекте Острякова,6. Сдаются незавершенная обанкротившимся ООО «Примстройинвест» кирпичная 16-этажка на ул. Авроровской,30, панельный 10-этажный 160-квартирный дом с аналогичной историей на ул. Нейбута, 81а и дом на ул. Махалина, 11.

Однако, если проехать по городу, взгляд по-прежнему натыкается на объекты, строительство которых либо полностью, либо частично остановлено и судьба некоторых из которых с трудом просматривается в туманном будущем.

Жилье

Из наиболее значимых для Владивостока долгостроев жилищного назначения особенно стоит отметить ЖК «Аквамарин», который по своим достоинствам в итоге может выйти на уровень премиум-класса. Первую его башню предполагалось построить к саммиту АТЭС, завершить строительство первого этапа - в 3-м квартале 2013 года и ввести полностью в 2015 году. Однако какие-то серьезные причины не позволили выдержать этот жесткий график.

По двум начатым здесь объектам монолитные работы не были сделаны даже наполовину. Краны бездействуют, рабочие на объекте отсутствуют. Известно, что заказчиком по строительству «Аквамарина» выступает ООО «Компания по развитию недвижимости «Цзюньлянь», в качестве подрядчика - компания «Шуансин» и как застройщик - ООО СП «Строитель». Непонятно, каким образом ими предполагается осуществлять следующий проект - «Аквамарин-2» на самом берегу бухты Федорова, - если столь тяжела ситуация с реализацией предыдущего.

Неподалеку, на ул. Тигровой, на финишную прямую вышел ЖК «Атлантис-2». Его планировалось сдать в 4-м квартале 2009 года. Теперь маячит надежда закончить во втором квартале 2015 года. Строительные работы здесь ведутся активно.

Интенсивно строятся и два других жилых комплекса, которые шли с этим в одном потоке у ГК «Динас», - «Тополиная аллея» в районе «Дальпресса» и «Магнум» на ул. Володарского. Но застройщик-инвестор здесь уже давно сменился.

По-прежнему абсолютно заброшено строительство дома на ул. Шилкинской, где после банкротства «Промстройбанка» свое право достройки объекта пыталось реализовать ПО «Дебют». Однако какой-то юридический нюанс не дал этого сделать. Пустая коробка стоит уже около 20 лет, а ведь давным давно в доме могли бы жить люди.

На сопке в районе б. Тихой далеко видны пустующие коробки двух панельных 10-этажек на ул. Борисенко, 100е, строения 2-3. Наделенное правом бессрочного пользования на участок, краевое УВД, в свое время после очередной смены руководства, изгнало отсюда строителей, которые уже было начали отделку. Попытки строителей пару лет назад разрулить ситуацию оказались бессмысленными. К сожалению, эти дома почему-то не числятся среди тех, которые краевая администрация «подгоняет» чтобы как можно быстрее завершилось строительство.

А конкретный 20-этажный жилой дом, по которому краевое УВД выступает заказчиком, - это 2-я очередь по Партизанскому проспекту, 52в - уже несколько лет аналогично остается застывшим.

Среди долгостроев остаются практически уже завершенный ЖК «Олимп» на ул. Грибоедова, 46, дома на Зейской, 10-12 и на ул. Кипарисовой, 26. На ул. Невельского, вероятно, еще остался кирпичный остов одного из двух 14-этажных домов, которые здесь когда-то давно пытались построить военные, а на ул. Суханова за забором еще с начала 2000-х гг. остается пустующая площадка, на которой ЗАО «Востокинвестстрой» планировало возвести престижную многоэтажку.

На ул. Славянской, 17, по мнению вице-губернатора Олега ЕЖОВА, только от инициативности дольщиков зависит, будет ли дом официально сдан в эксплуатацию или нет. Жильцы в нем живут уже по несколько лет, а все инженерные сети к нему подключены по временной схеме. Компания-застройщик находится в стадии банкротства и конкурсного управления, поэтому довести начатое дело уже не может.

Неожиданно громко о себе заявил новый долгострой на ул. Олега Кошевого. Еще к июню 2013 года здесь должен был войти в строй 240-квартирный 25-этажный каркасно-монолитный дом, строящийся по целевым краевым программам. Нормативный срок его строительства был определен в 19 месяцев. Прошло сверх этого еще 17, а для завершения строительства потребуется, как минимум, еще месяцев шесть. Но и то уложиться в них строители не обещают. Этот объект привлек внимание полпреда Юрия ТРУТНЕВА, который пообещал разобраться в причинах того, почему «дом для сирот» так долго строится. Впрочем, для сирот теперь обещано вместо такого «монстра» построить 8 трехэтажных домиков.

К сожалению, несоблюдение заявленных сроков строительства жилья характерно и для других строящихся в городе новых жилых зданий.

«Звездные» гостиницы

Опять же к саммиту 2012 года во Владивостоке предполагалось ввести в строй две пятизвездочные гостиницы Hyatt. Их общая первоначальная, на этапе проектирования, стоимость называлась в пределах 5 млрд рублей. Контрольно-счетной палатой Приморья отмечается, что к настоящему времени на их строительство было затрачено уже почти 16 млрд рублей - почти столько же, сколько на Золотой мост. Считается, что именно это строительство остается главной причиной серьезного дефицита приморского бюджета. А депутат от коммунистов Артем САМСОНОВ весной предложил радикальное решение по этим гостиницам - произвести снос.

На сегодня заметно, что завершение строительства «Хаятта» на ул. Корабельной Набережной к Новому году вряд ли случится. Есть сомнения и по «Хаятту» на мысе Бурном, что оно сможет закончиться в следующем году.

Скептики предрекают, что в итоге новые гостиницы окажутся убыточны - вследствие кризиса, санкций Запада и пр., - и краевому бюджету будет предложено покрывать этот дефицит. Чтобы избежать новых затрат, законодатели санкционируют продажу объектов по символическим ценам.

Кафедральный собор

В марте 2011 года в районе центральной площади Владивостока было начато строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора, который должен стать самым большим православным храмом Приморья, вмещающим одновременно до 2000 прихожан. Его высота должна составить 67 метров, общая площадь помещений - более 5 тыс. кв. метров, а строительный объем - 57,4 тыс. куб. метров. Большой колокол, который предстоит установить на храме, будет весом в 4 тонны.

Это строительство, первоначальной общей сметной стоимостью около 900 млн рублей, ранее уже замирало. Сейчас, проходя мимо него, можно видеть, что несколько человек чем-то на этой стройке все-таки заняты, завезены материалы. И только.

Основная проблема этого объекта - нехватка средств. В роли заказчика по нему выступает КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края», а генподряд ведет ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой». Один бог знает, когда это строительство завершится. Приморская епархия по этому поводу каких-то особых обязательств не брала - все зависит от богатства и щедрости прихожан, которые вносят свои пожертвования на строительство нового очага религии.

Не скоро стройка строится

Здание комплекса «Оушен-Сити» в районе ул. Тигровой ранее застройщиком подавалось как офисное премиум-класса с вероятным размещением апартаментов. Однако довольно много лет эта стройка была заморожена и только в этом году возобновилась, но застройщик уже поменялся, и трудно предположить, что идея этого здания во всем останется прежней.

Известно, что возобновление этого строительства было негативно оценено общественностью этой части улицы, и она выходила протестовать. Но протесты остались безрезультатны, и теперь строительство успешно продолжается. Однако вряд ли это здание завоюет «премиум-класс», потому что оно не имеет достаточной территории для нужного количества парковок.

У въезда на Золотой мост уже несколько лет стоит монолитное основание будущего офисного здания, которое начало строить ЗАО «ТМК» под свой офис. Смена собственников компании изменила ее планы, и это строительство остановилось. Также предполагалось, что здесь расположится служба, занимающаяся мониторингом технического состояния моста и уходом за ним. Признаков, что эта стройка вот-вот оживет, пока нет.

Давно не посещал банный комплекс «Бодрость» в районе ул. Фонтанной - напротив ГорГИБДД. Однако свежее посещение не добавило новизны восприятия. Здание все так же стоит без пользы и в запустении - и никаких тебе голых фигур в клубах горячего пара. Будет ли оно когда-то завершено или на его месте появится что-то другое, так и непонятно. А ведь прежние поколения чуть ли не легенды складывали об этой бодрящей бане!

Время остается безучастным к недостроенному шестиэтажному кирпичному зданию в центре Лесного Квартала, находящемуся вблизи 1000-коечной больницы на Второй Речке. Его коробка появилась в 1989 году. Прошедшая четверть века наложила отпечаток на внешний вид здания. Вероятно, и внутри оно выглядит грустно. Вблизи квартала появилась масса мелких магазинчиков и киосков, которые, наверное, могли бы разместиться здесь. Как и школа, детский сад и пр. Однако лишь территория объекта как-то используется под стоянку. Все остальное продолжает ветшать, чтобы однажды обрушиться.

С советских времен продолжают стоять на Второй Речке конструкции недостроенной мебельной фабрики. Ценная городская территория находится в руинах и остается малоэффективной. И пока неизвестно, что и когда здесь все-таки будет построено или достроено.

Рядом с недостроенной фабрикой и Домом молодежи на Второй Речке находится еще один крупный по меркам Владивостока замороженный объект - это многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «ПРОСТО» общей площадью помещений около 128 тыс. кв. метров.

Строительство этого комплекса, во многом подобного «Черемушкам» на Чуркине, остановил кризис 2008 года. Теперь страна постепенно втягивается в новый кризис, и трудно представить, что этот объект в ближайшее время сможет быть реанимирован, притом что место под ним козырное.

В районе автовокзала, на месте бывшего недостроенного аэровокзала сегодня активно идет строительство крупнейшего в городе рынка «Березка». Судя по темпам, в следующем году он может открыться.

Большой многофункциональный комплекс по соседству со школой и детским садом на ул. Тобольской тоже по-прежнему остается заброшенным. По крайней мере, последние три года нога строителя сюда не ступала.

Очередное посещение коробки недостроенной в конце 80-х школы на ул. Черняховского по-прежнему вызывает отрицательные эмоции: неужели за столько времени нельзя было найти возможность если не по прямому назначению, то с изменением специализации достроить это большое здание?

Сейчас по соседству с ним растет новый жилой квартал, и, наверное, этот долгострой после реконструкции можно было бы приспособить под его потребности.

Семиэтажный недостроенный корпус межрайонной поликлиники на ул. Стрелковой тоже по-прежнему остается заброшен. Здание могло успешно использоваться под разные краевые и городские цели. Но вот стоит без толку, и трудно представить, что строители за него однажды возьмутся.

Не знаю, почему, но мне очень нравится детский садик на ул. Жигура, недостроенный в самом ее начале. Большой, с просторными помещениями, с защищенной от сильных ветров соседними домами территорией. Детишкам здесь могло быть хорошо. Да и вообще, самому городу было бы лучше, если бы это здание было достроено и как-то использовалось. А так, как оно есть, - печальное зрелище.

И, хотя по городу была проведена ревизия подобных зданий и часть из них достроена или возвращена после ремонтов по прямому назначению, по Владивостоку можно найти еще такие заброшенные объекты. Например, в районе Академгородка, недалеко от строящегося сейчас ЖК «Зеленый берег».

По правую сторону на въезд на «де-фризовский» мост в районе Седанки находится пятиэтажное здание недостроенного в советское время санатория «Коралл» с двухэтажной пристройкой. Профсоюзам, на чьи средства он строился, после смены власти было уже не до новой здравницы. В последнее время на этом заброшенном объекте наконец-то появились строители. Как-то незаметно были срезаны, вероятно, уже поржавевшие конструкции незавершенного мансардного этажа. Потом пошло остекление верхнего этажа, устройство кровли.

Есть надежда, что это довольно большое здание все-таки достроят. Может быть, как гостиницу, может быть, как корпус санатория. Но в любом случае оно станет приносить пользу.

Внимание нас порой подводит, создавая иллюзию, что дело делается, в то время как оно стоит. Так, вроде бы в районе Снеговой Пади строится большой физкультурно-оздоровительный комплекс, а на самом деле стройка свернулась. Над рынком на Комарова вроде бы стоит гордо кран на строительстве многофункционального комплекса, но уже много лет он не работает, а в районе пересечения улиц Пограничной и Фокина застыла так и недоделанная приставка к недавно построенному зданию небольшой гостинички.

Или еще один из рекордсменов-долгостроев - недостроенный кооперативный жилой комплекс на ул. Пихтовой, 35. Продолжает пустовать площадка возле спорткомплекса «Олимпийский», где изначально планировалось построить гостиницу для спортсменов. Своих инвесторов не нашлось, а китайским, которые хотели построить, отказали. Ну, и другие объекты, помельче.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.