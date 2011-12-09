В Приморском крае упростят процессы общения граждан с государством через Интернет

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. «Тарифы на Интернет на Дальнем Востоке возможно снизить путем увеличения числа пользователей. Чем больше приморцев будут пользоваться Интернетом, тем дешевле он будет», - сообщил директор департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексей Щуров.

Необходимо донести до сознания людей, что Интернет - это не только хранилище музыки, фильмов, другой информации, но также способ получения образования, заработка денег, общения. «Наша задача - создать такие ресурсы в Интернете, которые были бы нужны гражданам, пользовались популярностью, смогли упростить процессы общения граждан с государством, в том числе и при получении государственных услуг. Также мы сейчас совместно с операторами связи ведем большую работу по расширению сетей связи по предоставлению возможности пользования услугами связи, в т.ч. и Интернетом на всей территории края», - отметил Алексей Щуров.

Кроме того, дороговизна Интернета связана с удаленностью региона от федерального центра.

«Когда мы пользуемся Интернетом, больше всего посещаем ресурсы, которые расположены в центрах обработки данных не в Приморском крае и даже не на Дальнем Востоке. Это либо Западные регионы России, либо Европа, США, в лучшем случае – Корея. Для того чтобы «добраться» до этих ресурсов, нужно использовать линии связи. Затраты на содержание этих линий связи вкладывается в бюджет, в расходы и в том числе в тарифы», - комментирует Алексей Щуров.

Необходимо отметить, что в стоимость тарифа входит и длина магистрального канала связи от Владивостока до Москвы. Если бы ресурсы концентрировались на центрах обработки данных, расположенных ближе к Дальнему Востоку, «пробег» был бы меньше, цена, соответственно, ниже, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.