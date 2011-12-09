Эксперты: Воды в консервах сайры быть не должно

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. Производители сайры в Приморском крае заверили потребителей, что будут более ответственно подходить к качеству продукции.

Во Владивостоке почти все производители консервированной сайры пришли на дегустацию образцов продукции, которую приморские журналисты провели вместе со специалистами Приморского центра сертификации.

Напомним, что протоколы исследований, проведенных по инициативе одного из потребителей, показали, что производители уменьшают закладку рыбы в банках.

Однако еще перед дегустацией стали известны результаты еще одной экспертизы, которую во Владивостоке проводила аккредитованная лаборатория «Восток-Тест», специализирующаяся на рыбопродукции. На этой экспертизе настаивали специалисты Роспотребнадзора и производители, которые высказывали определенные сомнения. Однако результаты повторной экспертизы полностью подтвердили, что



консервированная сайра только четырех

производителей соответствует ГОСТу.



Это продукция хабаровского рыболовецкого колхоза им 50-летия Октября, рыбокомбината "Островной", «Дальморепродукта» и ЗАО «Южморрыбфлот».

Пока дегустационная комиссия отведывала сайру, большинство производителей откровенничали с журналистами. Стоит отметить, что почти все признали, что проблема с качеством есть, но этому есть и свое объяснение.

"Надо вносить какие-то изменения в ГОСТ в связи с нынешней ситуацией. Раньше производитель и додуматься не мог, чтобы добавлять воду в консервы. Сейчас это стало печальной нормой - добавляют не 5 мл, а уже по 50-80 мл. Снижение надзора не привело к тому, что производитель стал более добросовестным, а потребитель более разборчивым. Покупатель выбирает, как правило, то, что дешевле, и на рынке сегодня представлена продукция, которая удовлетворяет потребителя по цене. А качественные моменты важны лишь для тех, кто может себе позволить качественный продукт", - высказал мнение заместитель руководителя органа по сертификации продукции Приморского центра сертификации Александр Фейгин.

«Несоблюдение нормативов ГОСТа при производстве консервированной сайры происходит по всей России. Кроме этого, на прилавках магазинов есть множество импортных сайровых консервов, которые эксперты оценивают как продукт, от употребления которого лучше вообще отказаться.



Например, сайра в консервах из Таиланда

имеет вкус, несвойственный этому продукту,

а чем «залита» рыба, не могут определить

специалисты, занимающиеся сертификацией

рыбопродукции.



Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание. Если сравнивать консервы приморских производителей и продукцию, произведенную в центральных и западных регионах России, то продукция приморских компаний гораздо качественнее. Поэтому консервы ведущих приморских производителей подделываются недобросовестными фирмами из центральных регионов России. В то же время нельзя отрицать, что и некоторые приморские производители имеют определенные проблемы с качеством, а чаще с количеством продукции. Если в банке всего 150 граммов рыбы, то никакими «увариваниями» это объяснить невозможно. Обсуждение проблемы «недовложений» выявило, что ряд предприятий не стесняются, открыто заявлять об обмане потребителей, а контролирующие структуры не спешат пресекать подобную производственную деятельность и попадание некачественной продукции на прилавки магазинов. Но покупатели сами имеют возможность убрать некачественную продукцию с полок. Отказываясь от приобретения такой «уваренной» сайры, потребитель заставляет производителей отказаться от сомнительных практик и выпускать качественную и вкусную продукцию», - утверждает генеральный директор ЗАО «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

Представитель компании ЗАО «Славянка 2000» также не скрывал своей озабоченности. «Да, есть проблемы с качеством сырья. Объективные причины - это нехватка качественного сырья. Последние два года многие заводы работали на импортном сырье не лучшего качества. Наверное, мы все должны задуматься о потребителях. Никакой воды в банках быть не должно, иначе потребитель перестанет покупать сайру в принципе. Наверное, технологии компаний должны более ответственно следить за производственным контролем. Но должна быть и солидарная ответственность производителей. Мы все конкуренты, но недовложения - не лучший способ завоевать рынок. Ведь сегодня все дальневосточники конкурируют с продукцией производителей в центральной части. Приморский потребитель ее не видит на прилавках, а если бы попробовал, то ужаснулся. Часто в банках вообще не сайра, а некая безымянная сардина. В самой банке рыбы гораздо меньше, чем в банках наших производителей», - подчеркнул финансовый директор компании.

То, что проблемы с качеством у многих есть, еще раз подтвердилось во время дегустации. 2/3 представленных образцов есть можно, но, наверное, не нужно. Импортная сайра вообще должна в обязательном порядке вызвать интерес контролирующих органов. Это сайра по внешнему виду напоминала старые шпроты "в машинном" масле. Причем сайра двух производителей под торговыми марками «Фортуна» и «Морской котик». Правда, на экспертизу отдали консервы марки «Фортуна». Вот выдержка из протокола испытаний:

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ

«САЙРА В СОБСТВЕННОМ СОКУ», т. м. «Fortuna»

(изготовитель Таиланд, «Голден Прайз Кэннинг Ко, Лтд»;

импортёр и дистрибьютер ООО «Мистраль Трейдинг» (г. Москва, ул. Пудовкина, 4)

«Вкус и запах не свойственный консервам данного вида окисления, посторонние запах и привкус. Консистенция мяса рыбы суховатая. Куски рыб целые, не распадаются. Бульон с большим количеством жира на поверхности. Цвет мяса рыбы, не свойственный вареному мясу данного вида рыбы (пожелтение и покоричневение кусков рыбы). Бульон жёлто-коричневого цвета, мутный. Голова, внутренности, плавники удалены; сгустки крови зачищены. Имеются остатки внутренностей в отдельных кусках. Чешуя удалена. Куски рыб уложены плашмя (горизонтально). Брикет не сформирован».

Более того, специалисты лаборатории не смогли определить, что залито в банку. «Жидкость в банке похожа на масло, но масла там не должно быть. Если это масло, то какое - непонятно. Это худший образец из всех», - уверены специалисты «Восток-Тест».

Странно, что представитель Роспотребнадзора, присутствовавший на дегустации, попробовав «импортный сайровый деликатес», отнесся к этому спокойно, заявив, что причин снимать с продажи данную продукцию - нет.

Кроме того, самыми худшими дегустационная комиссия признала консервы таких производителей, как ООО "Морепродукт", ООО "Юнион-Траст" по заказу Континент-ДВ, на 3-4 балла оценили консервы ООО "Восточная корона", ООО "Деликон".

Радует, что производители честно признавались, что цель мероприятия - не выявление победителей, а получение обратной связи с привлечением общественности через СМИ. По мнению заместителя директора компании «Нива-к» ("Деликон") Сергея Берегового, производители сайры обязаны извлечь уроки из этой истории. Также представитель компании предложил реанимировать дегустационные смотры качества с привлечением на них СМИ. «Добросовестный производитель всегда будет в них участвовать, так как уверен в качестве своей продукции», - сказал Сергей Береговой.

Юрий МОРОЗОВ, "Золотой Рог" - zrpress.ru.