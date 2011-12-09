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КГУП «Приморский водоканал» навязывало невыгодные условия своим абонентам
ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. 8 декабря Приморским УФАС России рассмотрено дело в отношении КГУП «Приморский водоканал». Предприятие навязывало невыгодные условия при заключении договора на отпуск воды и прием сточных вод.
Нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» выразилось в том, что КГУП «Приморский водоканал» требовало от своих абонентов самостоятельно получать счета–фактуры в офисе предприятия.
В процессе рассмотрения дела заявитель отозвал своё обращение, в связи с чем, дело было прекращено.
«В действующем законодательстве отсутствует обязанность абонента получать счета-фактуры на оплату услуг в офисе ресурсоснабжающей или сетевой организации. Таким образом, включение указанного условия в договор определяется по усмотрению и согласованию сторон», - комментирует начальник отдела антимонопольного контроля Приморского УФАС России Дмитрий Абросимов.
Однако, если такая организация занимает доминирующее положение на рынке, и для абонента данное условие не выгодно, например, потому, что требует дополнительных расходов на проезд к офису организации, абонент вправе при подписании договора исключить данный пункт протоколом разногласий. Отказ «монополиста» от подписания договора в редакции абонента, в том числе путём направления ему протокола согласования разногласий, может рассматриваться как нарушение Федерального закона «О защите конкуренции», сообщает пресс-служба Приморского УФАС России.
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