www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Приморскстат: цены на потребительском рынке в Приморском крае выросли на 4,4%

09 Ноября 2011, 12:53 | Приморье

В Приморском крае индекс потребительских цен за прошедшие деcять месяцев составил 104,4% к декабрю 2010 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (104,6%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,6%.

В сентябре-октябре наблюдалось снижение цен на большинство наблюдаемых овощей и картофель. В результате за десять месяцев цены на морковь, лук репчатый, свеклу столовую снизились на 20-26,3%, капусту белокочанную свежую – на 44,7% по сравнению с декабрем 2010 года. Несмотря на снижение цен на картофель, он на 0,8% дороже декабря 2010.

Продолжают снижаться цены на большинство наблюдаемых видов круп, но остаются выше конца прошлого года, в том числе на гречневую крупу – на 13,3%, на пшено – в 1,6 раза.

Остаются пока дешевле декабря 2010 года, несмотря на наметившийся рост, цены на яйца куриные, кур, окорочка куриные на 5,4%, 6,5% и 12%, соответственно. Сахар подешевел на 12,4%.

В то же время за 10 месяцев года заметно подорожали хлеб ржаной и ржано-пшеничный, молоко и молочная продукция, овощи консервированные, масло подсолнечное и сливочное, говядина бескостная – на 6,1-8,6%, шоколадные конфеты, консервы томатные, мука пшеничная, кофе, соки фруктовые, маргарин – на 10-12%, коньяк, водка обыкновенного качества - на 9,7-12,6%, мороженое, мед – на 14,3-17,1%. В группе рыбопродуктов значительное увеличение цен было отмечено на рыбу мороженую неразделанную и разделанную (кроме лососевых пород), рыбу живую и охлажденную, филе рыбное, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 7-16%.

В Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец октября 3444,8 рубля. В октябре его стоимость возросла на 0,2%, с начала года – на 1,1%.

Автор: По сообщениям Приморскстата
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru