Приморскстат: цены на потребительском рынке в Приморском крае выросли на 4,4%

В Приморском крае индекс потребительских цен за прошедшие деcять месяцев составил 104,4% к декабрю 2010 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (104,6%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,6%.

В сентябре-октябре наблюдалось снижение цен на большинство наблюдаемых овощей и картофель. В результате за десять месяцев цены на морковь, лук репчатый, свеклу столовую снизились на 20-26,3%, капусту белокочанную свежую – на 44,7% по сравнению с декабрем 2010 года. Несмотря на снижение цен на картофель, он на 0,8% дороже декабря 2010.

Продолжают снижаться цены на большинство наблюдаемых видов круп, но остаются выше конца прошлого года, в том числе на гречневую крупу – на 13,3%, на пшено – в 1,6 раза.

Остаются пока дешевле декабря 2010 года, несмотря на наметившийся рост, цены на яйца куриные, кур, окорочка куриные на 5,4%, 6,5% и 12%, соответственно. Сахар подешевел на 12,4%.

В то же время за 10 месяцев года заметно подорожали хлеб ржаной и ржано-пшеничный, молоко и молочная продукция, овощи консервированные, масло подсолнечное и сливочное, говядина бескостная – на 6,1-8,6%, шоколадные конфеты, консервы томатные, мука пшеничная, кофе, соки фруктовые, маргарин – на 10-12%, коньяк, водка обыкновенного качества - на 9,7-12,6%, мороженое, мед – на 14,3-17,1%. В группе рыбопродуктов значительное увеличение цен было отмечено на рыбу мороженую неразделанную и разделанную (кроме лососевых пород), рыбу живую и охлажденную, филе рыбное, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 7-16%.

В Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец октября 3444,8 рубля. В октябре его стоимость возросла на 0,2%, с начала года – на 1,1%.