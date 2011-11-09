Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморскстат: цены на потребительском рынке в Приморском крае выросли на 4,4%
В Приморском крае индекс потребительских цен за прошедшие деcять месяцев составил 104,4% к декабрю 2010 года, что ниже, чем за аналогичный период прошлого года (104,6%).
С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли в среднем на 3,6%.
В сентябре-октябре наблюдалось снижение цен на большинство наблюдаемых овощей и картофель. В результате за десять месяцев цены на морковь, лук репчатый, свеклу столовую снизились на 20-26,3%, капусту белокочанную свежую – на 44,7% по сравнению с декабрем 2010 года. Несмотря на снижение цен на картофель, он на 0,8% дороже декабря 2010.
Продолжают снижаться цены на большинство наблюдаемых видов круп, но остаются выше конца прошлого года, в том числе на гречневую крупу – на 13,3%, на пшено – в 1,6 раза.
Остаются пока дешевле декабря 2010 года, несмотря на наметившийся рост, цены на яйца куриные, кур, окорочка куриные на 5,4%, 6,5% и 12%, соответственно. Сахар подешевел на 12,4%.
В то же время за 10 месяцев года заметно подорожали хлеб ржаной и ржано-пшеничный, молоко и молочная продукция, овощи консервированные, масло подсолнечное и сливочное, говядина бескостная – на 6,1-8,6%, шоколадные конфеты, консервы томатные, мука пшеничная, кофе, соки фруктовые, маргарин – на 10-12%, коньяк, водка обыкновенного качества - на 9,7-12,6%, мороженое, мед – на 14,3-17,1%. В группе рыбопродуктов значительное увеличение цен было отмечено на рыбу мороженую неразделанную и разделанную (кроме лососевых пород), рыбу живую и охлажденную, филе рыбное, рыбу соленую, маринованную, копченую - на 7-16%.
В Приморском крае стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец октября 3444,8 рубля. В октябре его стоимость возросла на 0,2%, с начала года – на 1,1%.
Новости тематики
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
Новости раздела
- Новые тарифы на ЖКХ в Приморье не превысят инфляцию
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала