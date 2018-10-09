Рожденный в ДФО летать не может

Контролируемый государством главный авиаперевозчик страны уже без особых объяснений

и оправданий просто вычеркивает полеты на Дальний Восток из своего расписания

Для приморцев, любящих путешествия, настают тяжелые времена - «Аэрофлот», снявший все сливки с популярного направления Владивосток - Москва после разорения «Владивосток Авиа» и «Трансаэро», грозится пересадить низкобюджетных пассажиров, предпочитающих субсидируемые и так называемые «плоские» тарифы, на устаревшие «боинги» дочерней авиакомпании «Россия».

Что будет в таком случае с единичными рейсами собственно «Аэрофлота», гадать не приходится - более современные суда с качественным обслуживанием и полноценным бизнес-классом будет забиты под завязку власть предержащими и бизнесменами, не умеющими считать свои деньги. При этом рост спроса в любом случае спровоцирует и рост цен на премиум-класс, как позиционирует свои рейсы «Аэрофлот». В сложившейся ситуации приморцам можно рассчитывать только на помощь своих властей, тем более что новый глава региона Олег КОЖЕМЯКО сразу же заявил, что вопрос транспортной доступности взят им на особый контроль.

Нам – дотации, вам – кукурузники

«Аэрофлот» объясняет свои действия удорожанием топлива и девальвацией рубля. По словам гендиректора авиакомпании Виталия САВЕЛЬЕВА, по итогам 2018 года ожидаются выпадающие доходы на уровне 28 млрд рублей. Но по большому счету это лукавство – просто на фоне «социального заказа» от государства на доступные тарифы (при этом даже 25 тыс. рублей за перелет в обе стороны себе может позволить далеко не каждый приморец, поскольку, если поделить надвое чересчур бравые отчеты, уходящие в Москву, примерно столько в среднем и получают ежемесячно подавляющее большинство жителей края) российский «авиамонстр» сокращает издержки за счет снижения уровня обслуживания. Кто летал лайнерами «России» из старого парка «Трансаэро» - тот поймет. При этом рентабельность рейсов из Владивостока в Москву, как была, так и останется одной из самых высоких в сети «Аэрофлота».

Лучшей иллюстрацией грядущего авиационного апокалипсиса может служить ежегодный кошмар с перелетами в дни проведения во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мой шеф, обладающий «золотой картой» «Аэрофлота», возвращаясь в Москву, был вынужден лететь рядом с туалетом в конце салона. На традиционный при посадке вопрос «можно ли пересесть на более комфортное место?» раздраженные на посадке бортпроводники ответили «таких, как вы, здесь уже больше двадцати, радуйтесь, что летите даже так», - рассказывает сотрудник регионального отделения одной из крупных федеральных компаний.

Сотрудник другой компании рассказывает, что его гости на фоне ажиотажа с авиабилетами добирались во Владивосток через Пекин. «Конечно, неудобно из-за стыковок, но другие предложения были только на рейсы S7 или «Уральских авиалиний» с тем же количеством пересадок», - говорит он.

В настоящее время ежедневные прямые рейсы из Владивостока в Москву выполняют только авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Маршрут является самым популярным среди всех направлений аэропорта Владивостока. Так, в первом полугодии 2018 года на этом направлении было обслужено более 270 тыс. пассажиров.

«Аэрофлот» выполняет рейсы дважды в день на Boeing 777-300ER и Airbus 330-300, «Россия» - на Boeing 777-300 (менее удобный, чем у материнской компании).

«Аэрофлот» летает в аэропорт «Шереметьево», «Россия» - во «Внуково». Однако, как свидетельствует расписание аэропорта Владивосток, уже 28 октября «Россия» прекратит летать во «Внуково» и переберется в «Шереметьево».

Досье "Золотого Рога"

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В 2017 году услугами аэропорта воспользовались 2,179 млн пассажиров, что на 18% превысило показатель 2016 года. Консорциум инвесторов в составе группы «Базовый элемент» Олега ДЕРИПАСКИ, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Губернаторские авианаказы

«Аэрофлот» и «Россия» летают из Москвы в города Дальнего Востока - Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан - по так называем «плоским» (фиксированным) тарифам только в эконом-классе. У «Аэрофлота» стоимость билета «туда-обратно» составляет 25 тыс. рублей, у «России» - 22 тыс. рублей. Программа действует с 2015 года, сначала в ней участвовал только премиальный перевозчик, в начале этого года присоединилась работающая в среднем ценовом сегменте «Россия».

Планы «Аэрофлота» передать часть дальневосточных рейсов «дочке» вызвали обеспокоенность у местных властей. К примеру, на Сахалине считают, что нововведение ставит неравные условия в организации авиаперевозок в регионах ДФО. Так, первоначально озвучивалось, что «Аэрофлот» наряду с «Россией» продолжит выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский, частично сохранит рейсы в Хабаровск и во Владивосток, но при этом откажется от рейсов в Южно-Сахалинск.

«Такие изменения вызывают справедливую обеспокоенность у населения Сахалинской области, которая обосновывается низкими комфортными условиями и качеством, предоставляемыми авиакомпанией «Россия» в процессе перелета по маршруту Москва - Южно-Сахалинск и обратно, а также перспективой серьезного роста стоимости авиабилетов и возможном отказе от «плоских» тарифов. При этом «Аэрофлот» регулярно получает субсидии из федерального бюджета на компенсации так называемых плоских тарифов, а также социальных перелетов - для студентов и пожилых людей», - отмечал пресс-центр Сахалинской облдумы.

Главы регионов-соседей (ныне отставники) Вячеслав ШПОРТ и Андрей ТАРАСЕНКО начали бить тревогу, как только услышали о планах «Аэрофлота». Еще бы, одно дело лететь больше 8 часов с комфортом на уровне мировых стандартов, другое – на самолетах чуть ли не из 90-х.

Бывший врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО даже обратился к главе государства с просьбой сохранить компанию на местном рынке авиаперевозок.

«Недавно перевозчик объявил о прекращении работы на приморском направлении и передаче рейсов дочерней компании «Россия», однако уровень сервиса и качество салонов самолетов у последней значительно ниже. Кроме того, уход с рынка такого крупного игрока может негативно отразиться на объемах пассажирских перевозок в Приморье», - поясняла пресс-служба администрации региона.

Передавая дела своему преемнику, г-н Тарасенко напомнил о неурегулированной ситуации (далее выдержка из стенограммы рабочей встречи с врио губернатора Олегом Кожемяко).

«У нас много жалоб еще по «Аэрофлоту», вы знаете всю эту ситуацию – мы президенту доложили. Он сказал, что так не должно быть, что «Аэрофлот» летал и должен летать. Эта ситуация ненормальная, когда компания «Россия» только будет летать, вы знаете, там условия немного хуже. Нельзя так.

Олег Кожемяко: - Ну да, нельзя обижать приморцев…

Андрей Тарасенко: - Да, и президент нас поддержал в этом.

Олег Кожемяко: - Это хорошо, актуально. Я и сам летал «Россией», есть различия. Хотя они обещают модернизировать самолеты, поставить новые на дальневосточные линии, сделать систему гаджетов, пригласить кухонное обслуживание аэрофлотовское, ну посмотрим, как будет развиваться история. Но это письмо – хорошая поддержка, чтобы компания «Аэрофлот» как базовая оставалась».

Во время ВЭФа состоялась рабочая встреча тогда еще губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта с гендиректором ПАО «Аэрофлот».

В настоящее время «Аэрофлот» выполняет из Хабаровска в Москву два ежедневных рейса.

«Мы идем навстречу пожеланиям жителей края и договорились, что и на зимний, и на летний сезон вводим один рейс «Аэрофлота» в день. Более того, мы увеличиваем провозную емкость по «плоским тарифам» самолетов группы «Аэрофлот», куда входит и «Аэрофлот» и «Россия», на хабаровском направлении на 9%. Это серьезный шаг по повышению доступности билетов», - пояснял г-н Савельев.

«От суеты к морю»

Тем временем подзаработать на кризисе дальневосточного авиарынка решила региональная авиакомпания «ИрАэро» (базируется в Иркутске и Омске). «Из сердца Приморья в сердце страны» и «От суеты к морю» - такие слоганы сопровождают предложение сибирской компании на ее сайте.

Досье "Золотого Рога"

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году. Маршрутная сеть состоит из рейсов между городами Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, из Сибири в Москву и Санкт-Петербург, на юг России, в Китай, Монголию, Азербайджан. В настоящее время, согласно сайту авиакомпании, ее парк состоит из 26 самолетов - двух Boeing 777-200, семи SSJ-100, трех CRJ-200, четырнадцати Ан-24 и Ан-26. Владельцами компании являются ее менеджеры, в том числе гендиректор Юрий ЛАПИН владеет 37,5% акций.

Изначально «ИрАэро» планировала летать из Владивостока в Москву (аэропорт «Домодедово») на Boeing-777-200 дважды в неделю в период с 10 августа по 15 сентября, до старта чартерной программы в Китай.

Но затем изменила свои планы. «Учитывая востребованность данного рейса у жителей края, мы изыскали возможность оптимизировать наше расписание и продолжить выполнение авиарейсов Владивосток - Москва два раза в неделю», - пояснил заместитель гендиректора «ИрАэро» по общим вопросам Сергей КРУПНОВ.

На фото: «Боинги» «России» снаружи выглядят очень презентабельно.

Фото из архива.

Олег КЛИМЕНКО.

ОДНАКО

Авиабилеты дешевле не стали

Чиновники в очередной раз поспешили отчитаться, что цены на авиабилеты в Москву стали ниже. На этот раз якобы за счет вступления с 1 октября поправок в Налоговый кодекс РФ об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока.

Закон, подписанный 3 августа президентом Владимиром ПУТИНЫМ, призван снизить стоимость авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно, а также сделать это направление более выгодным для перевозчиков, увеличив количество авиакомпаний, летающих в дальневосточные регионы.

Увы, на практике незначительное снижение цен если и отмечается, то только за счет традиционного падения сезонного спроса – одно дело лететь из Приморья в Первопрестольную летом, другое – промозглой осенью и стылой зимой.

Если кто и остался в выигрыше от налогового маневра – то исключительно авиакомпании, которые за счет помощи правительства могут увеличить свою маржу на и без того прибыльных дальневосточных направлениях.