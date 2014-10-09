В Приморском крае нарушаются права жителей аварийных домов

В соответствии с федеральной программой расселения аварийного жилья в регионах до 1 октября 2014 года на всех домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащих расселению, должны были быть установлены информационные таблички. Данное решение было предложено Общероссийским народным фронтом в июле этого года и одобрено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России (Минстроем).

Согласно утвержденной Минстроем форме таблички, на ней необходимо указывать срок расселения аварийного дома, контактные данные должностных лиц органа местного самоуправления (администрации города или района) и администрации Субъекта Российской Федерации, ответственных за расселение. Кроме этого, в ситуации, когда уже заключен контракт на строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного фонда на табличке должен быть указан и конкретный адрес строящегося дома, куда будут переселяться жильцы. Если условия такого контракта меняются, или заключается иной контракт, то информация об этом должна быть внесена в табличку в 15-дневный срок.

Как отметила заместитель руководителя рабочей группы «Качество жизни» при Приморском региональном штабе ОНФ Любовь Рязапова, решение об установке данных табличек было принято с целью повышения информированности жителей аварийного жилого фонда, которые, как показывает практика, во многих случаях месяцами и годами обивают пороги администраций различных уровней в попытках получить информацию о сроках расселения дома.

Вместе с тем начатый Приморским региональным штабом Общероссийского народного фронта мониторинг наличия информационных табличек на аварийных домах на территории Приморского края показал, что в ряде случаев подобные надписи и обозначения не установлены вообще. К примеру, по состоянию на 7 октября отсутствуют информационные таблички на домах по улицам Гамарника и Грязелечебница во Владивостоке, по улице Путейская в с. Сергеевка Партизанского района, улице Приморской в г. Дальнегорске и в ряде других адресов.

«Неисполнение принятого еще летом решения – прямое нарушение прав жителей аварийных домов на получение информации о решении своей основной проблемы – переселении в более комфортные условия, – подчеркнула Любовь Рязапова. – В июле-августе 2014 года Приморским региональным штабом ОНФ была организована «горячая линия» по вопросам аварийного жилья и ЖКХ, и при ее проведении было, в частности, установлено, что одной из проблем является не просто наличие нерешенных проблем переселения, но и сложность доступа жителей аварийного жилого фонда к информации о расселении. Установка информационных табличек на домах как раз призвана решить эту проблему. В настоящее время Приморский региональный штаб ОНФ продолжает мероприятия по общественному контролю решения проблемы аварийного жилья в крае, в ближайшее время планируется провести круглый стол с привлечением органов власти и строительного бизнеса с целью ускорения решения вопросов строительства нового жилья для переселенцев из аварийки. Что касается бездействия местных органов власти в вопросах установки информационных табличек, то данные мониторинга в ближайшее время будут направлены в администрацию Приморского края для принятия соответствующих мер».

ZRPRESS.RU, Владивосток.