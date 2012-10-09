В Приморье планируют возродить производство сахарной свеклы

В центральных регионах страны все большую привлекательность приобретает производство сахара из выращенной в России сахарной свеклы – большинство сахарных заводов сегодня могут выпускать готовый продукт как из импортируемого сахара-сырца, так и из сахарной свеклы. Причем существующий режим импорта сахара-сырца все больше подталкивает предприятия ко второму варианту. Приморье пока остается в стороне от общероссийской тенденции - Уссурийский сахарный завод выпускает готовый продукт только из импортного сырья.

«Необходимость перехода на выработку сахара из сахарной свеклы не вызывает сомнений. Высокие заградительные импортные пошлины, делают неэффективным производство сахара из сахара-сырца, - считает генеральный директор ОАО «Приморский сахар» Владимир ЛУКЬЯНОВ. – Однако, на сегодняшний день в крае отсутствуют промышленные объемы выращивания сахарной свеклы, хотя до 1968 года в крае эта культура успешно возделывалась. В 2006 году мы инициировали работы по восстановлению системы промышленного выращивания. Совместно с Приморским НИИ сельского хозяйства произвели опытные посевы и пришли к выводу, что промышленное свеклосеяние в Приморском крае возможно - современные средства защиты растений позволяют в Приморском крае получать стабильный урожай до 400-550 ц с га, что соответствует показателям центральной части России. Причем прибыльность данного вида продукции в 4 раза выше, чем у зерновых культур, и в 3 раза выше, чем у сои».

Кроме этого, Уссурийский сахарный завод получил положительные заключения на реконструкцию завода и переориентацию его на производство сахара из сахарной свеклы. Сегодня идет поиск инвесторов на этот проект, а также совместно с органами власти прорабатывается вопрос по созданию специализированных производственных комплексов по выращиванию сахарной свеклы и ее переработки на базе Уссурийского сахарного завода. В течение ближайшего месяца планируется создание рабочей группы с участием специалистов Департамента сельского хозяйства, уссурийского завода и сельхозпредприятий для подготовки проекта программы по возрождению производства сахарной свеклы в Приморье. Руководство завода планирует, что в результате реализации совместной программы он будет выпускать до 100 тыс. тонн сахара в год из сахарной свеклы.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".