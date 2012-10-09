Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье планируют возродить производство сахарной свеклы
В центральных регионах страны все большую привлекательность приобретает производство сахара из выращенной в России сахарной свеклы – большинство сахарных заводов сегодня могут выпускать готовый продукт как из импортируемого сахара-сырца, так и из сахарной свеклы. Причем существующий режим импорта сахара-сырца все больше подталкивает предприятия ко второму варианту. Приморье пока остается в стороне от общероссийской тенденции - Уссурийский сахарный завод выпускает готовый продукт только из импортного сырья.
«Необходимость перехода на выработку сахара из сахарной свеклы не вызывает сомнений. Высокие заградительные импортные пошлины, делают неэффективным производство сахара из сахара-сырца, - считает генеральный директор ОАО «Приморский сахар» Владимир ЛУКЬЯНОВ. – Однако, на сегодняшний день в крае отсутствуют промышленные объемы выращивания сахарной свеклы, хотя до 1968 года в крае эта культура успешно возделывалась. В 2006 году мы инициировали работы по восстановлению системы промышленного выращивания. Совместно с Приморским НИИ сельского хозяйства произвели опытные посевы и пришли к выводу, что промышленное свеклосеяние в Приморском крае возможно - современные средства защиты растений позволяют в Приморском крае получать стабильный урожай до 400-550 ц с га, что соответствует показателям центральной части России. Причем прибыльность данного вида продукции в 4 раза выше, чем у зерновых культур, и в 3 раза выше, чем у сои».
Кроме этого, Уссурийский сахарный завод получил положительные заключения на реконструкцию завода и переориентацию его на производство сахара из сахарной свеклы. Сегодня идет поиск инвесторов на этот проект, а также совместно с органами власти прорабатывается вопрос по созданию специализированных производственных комплексов по выращиванию сахарной свеклы и ее переработки на базе Уссурийского сахарного завода. В течение ближайшего месяца планируется создание рабочей группы с участием специалистов Департамента сельского хозяйства, уссурийского завода и сельхозпредприятий для подготовки проекта программы по возрождению производства сахарной свеклы в Приморье. Руководство завода планирует, что в результате реализации совместной программы он будет выпускать до 100 тыс. тонн сахара в год из сахарной свеклы.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
Новости раздела
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- 800 км приключений
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке