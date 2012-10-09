«Спасскцемент» настраивается на Хабаровск

ОАО «Спасскцемент» в первом полугодии 2012 года сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 21,3%, до 242,687 млн рублей. В тоже время выручка компании выросла на 14,2%, до 2 млрд 308,935 млн рублей.

«При том, что выручка от реализации растет, все остальные показатели уменьшились, что связано с повышением себестоимости в основном за счет увеличения цен у поставщиков. Но учитывая, что деятельность предприятия носит сезонный характер, результат за 6 месяцев 2012 года не является показательным и не может характеризовать финансовое состояние предприятия в целом», - объясняет компания.

Во втором квартале 2012 года спрос на продукцию завода остался на уровне прошлого года. В перспективе продажи 2012 года за год сохранятся на уровне 2011 года, что должно сохранить финансовые показатели компании. Из отрицательных факторов продолжает иметь место высокий износ оборудования - 64,7% при среднем показателе в отрасли в 37,6%.

Досье: ОАО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн в год. 92,14% акций принадлежит Lymex Holdings Limited (Кипр).

По традиции основная доля спасского цемента реализуется в ДФО. В 2011 году этот показатель составил 97,8%, из которых 59,2% продаж приходится на реализацию по Приморскому краю и 22,4% - на Хабаровский край.

«Увеличение поставок для объектов саммита АТЭС, начавшись в 2010 году, имеет в перспективе спад, а это значительный риск в деятельности «Спасскцемента». Далее Сибирского федерального округа спасский цемент не востребован, объекты и стройки для форума АТЭС вступят в 2012 году в фазу отделки и комплектации. Цемент в ранее востребованных объемах, как в 2010-2011 годах, не станет нужен. Опасение вызывает и насыщенность рынка ДФО импортным продуктом. Заградительная политика в отношении отечественного цемента отсутствует», - констатирует компания.

Отметим, что ОАО «Спасскцемент» после окончания строительства объектов саммита АТЭС ведет активную работу по расширению рынков сбыта в регионе. В частности, в ближайшее время компания планирует приступить к строительству собственного терминала по перевалке навального цемента в Хабаровском крае. Как утверждается, с целью обеспечить надежный канал поставок своей продукции в соседний регион. Пока же «Спасскцемент» ожидает оживления в активизации спроса на цемент лишь с момента комплексной застройки космодрома «Восточный».

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".