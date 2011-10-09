Приморцы о качестве сотовой связи: "ДОСТАЛО чесслово!"

Претензий владивостокцев к городским властям накопилось немало: дороги, ЖКХ, детские сады – только самая актуальная "тройка". Почему же власти не слышат чаяний горожан? И тут нашелся совершенно неожиданный ответ на этот вопрос. Мол, мэрия Владивостока намучилась со своим сотовым оператором.

В последние несколько месяцев резко ухудшилось качество связи, и чиновники – не единственные, кому это не нравится…

5 октября ZRpress.ru сообщил о том, что администрация Владивостока рассматривает возможность отказа от услуг мобильной связи компании МТС.

На следующий день сотовый оператор дал свой комментарий:

"Мы не подтверждаем информацию об отказе администрации Владивостока от пользования услугами связи МТС. У компании МТС есть действующий договор с администрацией г. Владивостока, в рамках которого она оказывает администрации услуги связи.

В конце сентября МТС закончила во Владивостоке масштабную программу модернизации сети. За летние месяцы в городе были установлены полторы сотни новейших базовых станций, которые поддерживают работу в стандарте 2G/3G и технологию LTE-ready. Основная часть работ по замене оборудования была проведена в летние месяцы, когда абоненты традиционно проявляют наименьшую активность и нагрузка на сеть снижается. Последние объекты в рамках проекта модернизации сети во Владивостоке были введены в эксплуатацию в последнюю декаду сентября.

Сумма инвестиций МТС в обновление телекоммуникационной инфраструктуры Приморского края в текущем году составила свыше 1,6 миллиарда рублей.

С момента завершения модернизации оборудования во Владивостоке, мы фиксируем увеличение объема пользования услугами и рост удовлетворенности клиентов качеством связи МТС. За сентябрь прирост индекса NSQ, характеризующего уровень удовлетворенности клиентов сервисом составил 50%", - сообщил ZRpress.ru Сергей Становкин, представитель пресс-службы МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири".

Следом посыпались комментарии о качестве мобильной связи в Приморском крае от рядовых пользователей, которые выдали свою информацию о "китайском оборудовании", работе голосовой почты, роуминге и "перспективах" сотовиков.

ZRpress.ru приводит некоторые из них с сохранением допустимых авторских выражений:

MTS: "Пользуюсь МТС уже примерно 3 года. Последние полгода с ростом числа абонентов (видимо был превышен порог емкости базовых станций) связь стала очень плохая. Постоянно обрывы, заикания, очень долгое соединение, после нескольких соединений пропадают антенны и появляются вновь (переключение на другую станцию) хотя стоишь на одном месте. Очень трудно дозвониться. А в машине во время движения вообще стало невозможно разговаривать, как только покидаешь пределы одной базовой станции и переходишь на другую, гарантированно произойдет обрыв соединения. То есть на ходу получается поговорить минуты 3-4, потом обрыв и видишь что антенны пропали и появились вновь и только после этого перезваниваешь. Думал телефон глючит, но поменял три разные трубки везде одно и тоже и в одних и тех же местах: на повороте возле гостиницы Владивосток, когда едешь в сторону ждвокзала, по подъеме на фуникулер от "Бизона" до светофора гарантировано обрывается соединение".

Гость: "Я на МТС уже 8 лет, связь нормальная, как и у всех. Вот у мужа НТК и дома только в отдельных местах есть связь. Тарифы конечно можно сделать дешевле намного, а так можно общаться нормально".

Гость: "МТС – не знаю, есть симка, но брал, чтобы в командировку ездить. А вот НТК…Едешь, говоришь по городу и все пропало… Или на Шаморе едешь, чуть ямка и все… не слышно, да что там едешь, я на Нерченской живу, 50-й дом, так вот говорить можно только на балконе и еще чуть-чуть на кухне берет и то в одном месте и положении!!"

ПсевдонимКа: "Когда я только подключилась к МТС, связь была изумительная. После того падения МэТэСэ, качество связи резко ухудшилось. Среди разговора вдруг происходит сбой, и приходится перезванивать снова и снова тому, с кем общаешься. ДОСТАЛО чесслово!!! Интернет работает пока без сбоев, но все же тоже иногда тупит.

Гость: "Зачем оборудование на китайское поменяли? Вот вам и качество!"

Rezy: "А зачем, спрашивается, МТСу улучшать связь в Приморье, если в середине следующего года они из Владивостока даже Call-центр уберут. Сотрудников сокращают. С Приморья они сливки свои сняли, а дальше пусть все катится само собой. Только ведь об этой конфиденциальной информации представитель пресс-службы никогда ничего не скажет. А будет говорить про замену оборудования, сложный рельеф местности и прочие сказки... вернее "лапшу на уши" вешать".

Аяяй: Что Билаин, что НТК, что Акос - все компании не надежные, все перепробовал, еще вернее завышенный тариф. НТК вообще только по Приморью и то не везде. МТС более нормальная и роуминг у них по всему миру, если надо. Еще бы понизили расценки тарифа и улучшили связь более мощной. Хотя бывают случаи, когда в МТС списывают со счета деньги так незаметно, понемногу, делаешь распечатку, проверяешь - оказывается украли, приходишь в офис и начинаешь выяснять почему. Тогда начинают извиняться и возвращают деньги".

Гость: "Был казус с МТС, ездил на рыбалку в Покровку пришла СМэСка китайская. Значения не придал, разговаривал с Владивостоком минут десять. В этот же день сняли 700 рублей. Поехал разбираться на Гоголя в головной офис, менеджеры начали включать дурака, говорят, я разговаривал в роуминге из-за границы. Так не добившись положительного решения уехал. Никакого уважения к клиенту, один обман".

Гость: "…что связь была летом ГГГ - но это точно! Сейчас на работе заметил: где не брал телефон вроде немного ловит!!))"

Гость: "Купил красивый номер за недешего... Хватило на три дня... Дозвониться мне не могут, то не доступен я, то номер не существует... бабло жрет короче"

Гость: "Нам пообещали о снижении стоимости сотовой связи.... а получилось как всегда... В МТС изменили расценки на тарифных планах в сторону увеличения и причём существенно. Хорошие тарифы исковеркали... Я сам пользуюсь МТС почти 10 лет и вынужден купить 2-ю симку НТК, теперь на МТС входящие, на НТК исходящие".

Гость: "МТС использую по России в командировках и интернет (вроде все в норме, иногда бывают траблы), был НТК, но когда тот перешел под крышу Билайна, отключился, до этого связь по Приморью была в норме".

Аа: "Конский роуминг у Билайна и НТК. Про АКОС вообще лучше молчать - поговори в роуминге и устрой голодовку в поездке. МТС и Мегафон дешевый и простой роуминг. Врите, да не завирайтесь".

Гость: "У сотрудника номер от МТС. Последние месяца два частенько, когда ему звонишь, вместо гудка слышишь, что такого номера не существует. Бывает, что тётя-робот вклинивается посреди разговора и пробубнив, что такого номера не существует, обрывает связь. Ладно, когда человек подготовлен и знает, что нужно просто перезвонить ещё разок, но многие клиенты, кто не в курсе таких "развлекушек" от МТС, у нас теряются, так как им номер предоставляют, а они вместо звонка слышат информацию о несуществующем номере. Ещё часто плохая слышимость, треск при разговоре. И это во Владивостоке, не в крае!"

Гость: "Другие операторы не намного лучше! Да и тарифы конские,не сравнить с западными районами страны! ЗЫ, особенно конский роуминг у МТС, на первом месте наверное!"

Гость: "Прикольно: НТК и Акос в коментах мочат МТС и Мегу - лидеров рынка. Только вот бесперспективняк, толку-то мочить - лучше сеть нормальную сделайте".

Гость: "МТС работает очень плохо, связь отвратительная, а на Эгершельде вообще НЕТ и выбора, как такого тоже нет..."

Гость: "3 года на МТСе и никаких проблем со связью".

Гость: "Все это просто бред про NCQ 50%. Сами придумыват себе статистику. Скажу одно: МТС и Мегафон качество связи полное д….. буквально по всем параметрам - что Интернет, что голосовая… Как погода - то есть, то нет".