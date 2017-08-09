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Приморцы стали все чаще выбирать отдельные дома и коттеджи
Ввод нового жилья в Приморском крае в январе - июне 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 25%, до 129,2 тыс. кв. м, говорится в материалах Приморскстата, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В том числе индивидуальными застройщиками в I полугодии 2017 года построено 49,9 тыс. кв. м жилья (39% от общего ввода жилья по краю).
Ввод жилья населением в I полугодии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился в 1,8 раза.
Объем строительных работ в Приморском крае в январе - июне 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в сопоставимых ценах на 17%, до 17,1 млрд рублей.
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Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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