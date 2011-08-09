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Стройка с «азиатским лицом»?
Около 30 тыс. гастарбайтеров сегодня работают на стройках Приморья. Они восполняют большой дефицит строительных рабочих. Но как быть с прорабами, инженерами и архитекторами, подготовка которых шла в стенах строительного института?
«Строительная» специализация в рамках Дальневосточного федерального университета сохранена в рамках Инженерной школы, заверили «ЗР» в вузе. Вот только будут ли востребованы инженерно-строительные специальности среди вчерашних школьников? На этот и другие актуальные вопросы вопросы «ЗР» отвечает директор Инженерной школы ДВФУ, доктор технических наук Александр БЕККЕР.
- Инженерно-строительные направления подготовки специалистов традиционно пользуются высокой популярностью среди абитуриентов, и нынешний год не стал исключением. На направление «Строительство» конкурс составил 6,3 человека на место (бакалавры), на новую специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» (инженеры с 6-летним обучением) - более 5 абитуриентов на место. В последние годы отмечается значительный рост интереса к строительным специальностям. В этом году первокурсниками станут 200 человек.
- А строительные компании Приморья готовы брать молодых специалистов сразу после вуза?
- Крупные госкорпорации («РусГидро», Объединенная судостроительная компания, «Транснефть» и др.), местные строительные компании крайне заинтересованы в выпускниках строительных специальностей. Они заключают договоры с Инженерной школой ДВФУ, участвуют в ярмарках вакансий, принимают студентов на производственную практику, как работников на неполный рабочий день. Увеличивается количество дипломных проектов, выполняемых по тематике, заказываемой предприятиями. Есть пример, что подбор персонала из наших выпускников ведут и зарубежные строительные компании («Квэрнер» из Норвегии, «Шлюмберже» из Франции и др.).
- Что изменится в подготовке инженеров-строителей в ДВФУ?
- Изменения связаны с постепенным переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Увеличивается доля самостоятельной работы в бюджете времени и количество дисциплин по выбору студента. Часть студентов будет переведена на кредитно-модульную систему, а также современные системы обучения – дуальную и др. Не менее 70% преподавателей пройдут переподготовку и стажировки, в том числе и языковые за рубежом. То же касается и студентов – в системе практик возможны и зарубежные. С 2012 года планируется подготовка магистров из иностранных студентов, а также пост-доков. В кампусе на о.Русский будут возведены современный лабораторный комплекс и новые лаборатории, для которых будут закуплены современное оборудование и программные средства. Студенты будут больше привлекаться к научно-исследовательским работам. Увеличится доля магистров и количество аспирантов. С трудоустройством у наших выпускников, подготовленных с учетом потребностей экономики, проблем не будет. Помощь в этом окажут подразделения ДВФУ и Ассоциация выпускников ДВФУ.
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