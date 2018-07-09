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Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика

09 Июля 2018, 12:40 | Приморье

Строительство многоквартирного дома на Лазо, 15/2 в Артеме завершат в третьем квартале следующего года. Об этом стало известно во время личного приема граждан, который провел глава Приморья Андрей Тарасенко.

Многоквартирный жилой дом на улице Лазо – один из проблемных объектов строительства в Артеме. Возведение его началось в 2015 году. Группа пайщиков вступила в жилищно-накопительный кооператив, при этом за время строительства большинство из граждан успели выплатить средства, предусмотренные договорами. Однако в 2016 году активные работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году строительство и вовсе прекратилось. Как рассказала в ходе личного приема одна из участниц кооператива Ирина Крутикова, сейчас более 100 человек остаются без жилья, при этом сроки сдачи дома постоянно переносятся, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«Мы заключили договоры со строителями в 2014 году, ждем уже пятый год. Люди живут на съемных квартирах, на дачах, готовы пойти уже на крайние меры», – поделилась она.

Как доложил представитель застройщика ООО «ДВ Монолит» Александр Табаченко, в настоящее время возведена коробка здания, заложен фасад, сделаны межэтажные перегородки, частично проведена электрика и канализация.

«В этом году планируем также подвести наружные сети и сделать кровлю. Рабочие выйдут на объект в ближайшие дни», – сообщил он, уточнив, что уже определен окончательный срок сдачи дома – это третий квартал 2019 года.

Как пояснил и.о. руководителя инспекции регионального строительства надзора и контроля в области долевого строительства Приморья Вячеслав Рябов, сейчас компания располагает объемом средств, необходимых на достройку дома. Кроме того, предприятие строит еще восемь объектов в Артеме, один из них организация рассчитывает сдать уже в этом месяце, еще четыре – до конца года.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что сроки завершения строительства жилых домов не должны быть сорваны, и поручил главе муниципалитета Александру Авдееву организовать встречу пайщиков с застройщиком, руководством саморегулируемой организации (СРО) и представителями прокуратуры.

«Мы сегодня решаем проблемы с дольщиками во Владивостоке, необходимо, чтобы вы здесь тоже решили все вопросы. До пятницы, 13 июля, проведите собрание с людьми, объясните детали и предоставьте мне протокол со всеми сроками», – поставил задачу руководитель региона.

Также глава края поручил инспекции стройнадзора усилить контроль за возведением дома на Лазо, 15/2 и не выдавать застройщику новые лицензии на строительство до тех пор, пока данный объект не будет завершен.

«Если компания нарушит сроки, будем лишать ее лицензии», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Напомним, вопросы введения в эксплуатацию долгостроев в Приморье находится на особом контроле главы региона. Руководитель края поручил застройщикам подготовить и представить решение по каждому сложному объекту. По его словам, необходимо продолжать индивидуальную работу и искать способы решения проблем всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан.

За последние шесть лет в крае сданы в эксплуатацию более 15 долгостроев, три из них – в прошлом году, еще два – в 2018 году. Всего около двух тысяч человек смогли заехать в свое жилье.

Фото Игоря Новикова, администрация Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: строительство  долгострой  тарасенко 



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