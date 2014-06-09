На одного жителя Приморья приходится 21,5 квадратов жилья

Показатель ввода нового жилья в Приморском крае в 2013 году почти не изменился, а две пятых общего ввода пришлось на индивидуальное жилье. Информация об этом содержится в отчете губернатора Приморья о работе администрации за 2013 год, с которым Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступит 11 июня.

Согласно приведенным в отчете данным Приморскстата, ввод жилья в крае в 2013 году увеличился на 0,5 проц. до 614,66 кв. м. Причем объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, составил 39 % от общего ввода.

По итогам 2013 года общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Приморского края, составила 21,5 кв.м, при этом средняя стоимость одного квадрата на рынке жилья сократилась на 0,3 % по сравнению с 2012 годом и составила 52 тыс. руб. Банками региона было выдано 8080 ипотечных кредитов.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.