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На одного жителя Приморья приходится 21,5 квадратов жилья

09 Июня 2014, 16:40 | Приморье

Показатель ввода нового жилья в Приморском крае в 2013 году почти не изменился, а две пятых общего ввода пришлось на индивидуальное жилье. Информация об этом содержится в отчете губернатора Приморья о работе администрации за 2013 год, с которым Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступит 11 июня.

Согласно приведенным в отчете данным Приморскстата, ввод жилья в крае в 2013 году увеличился на 0,5 проц. до 614,66 кв. м. Причем объем жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, составил 39 % от общего ввода.   

По итогам 2013 года общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Приморского края, составила 21,5 кв.м, при этом средняя стоимость одного квадрата на рынке жилья сократилась на 0,3 % по сравнению с 2012 годом и составила 52 тыс. руб. Банками региона было выдано 8080 ипотечных кредитов.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: приморье  ипотека  жилье  ИЖС  кредиты  строительство 



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Комментарии

  • Псевдоним19:35, 09.06.2014#

    С такими ценами на жилье не скоро заселимся

  • Р вЂ™Р ВµРЎР‚Р В°19:41, 09.06.2014#

    верно!

  • Коля19:40, 09.06.2014#

    вы ошиблись на два нуля, на одного зажиточного ворюгу примерно 2100, 5 кв. метр, а на всех остальных -НОЛЬ

  • Житель15:22, 16.06.2014#

    Долбанутая статистика!!! Где мои 20 квадратов?????

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