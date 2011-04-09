В Приморье выберут лучший товар года

В крае стартует ежегодный смотр-конкурс «Лучший товар Приморья-2011». Победители регионального конкурса смогут принять участие во всероссийской программе «100 лучших товаров России».

Организаторами конкурса являются администрация края, ФГУ «Приморский центр стандартизации, метрологии и сертификации», ФГУ «Находкинский центр стандартизации, метрологии и сертификации».

Цель конкурса - выявление и более активное продвижение на потребительский рынок Приморья высококачественных товаров и услуг.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия края, победители конкурса смогут использовать логотип «Лучший товар Приморья» на упаковке своего товара в течение года.

Смотр-конкурс проводится в Приморье в 14-ый раз, и, как отмечают специалисты, с каждым годом он становится все более популярным среди приморских предприятий, производящих продукты и товары и оказывающих услуги населению.

Отметим, в 2010 году звание лауреата получили более 30 предприятий, которые представили на суд жюри более 40 видов продукции и услуг. В том числе продовольственные и промышленные товары, продукцию производственно-технического назначения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в ФГУ «Приморский ЦСМ» по адресам: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 54, тел. (4232) 40-17-56, 40-08-29, сайт www.csm.vladivostok.ru и ФГУ «Находкинский ЦСМ»: г. Находка, Находкинский проспект, 25, тел. (8-4236) 64-71-20, 64-79-95.