В Приморье для некоторых перевозчиков стоимость проезда снизится на 2 рубля

С 10 января в Приморье начнет действовать новый тариф за проезд в общественном транспорте края.

По информации департамента по тарифам Приморского края, плата увеличится на 1 рубль.

Как рассказала заместитель директора департамента по тарифам Приморья Ольга Капорова, в департамент обратились организации, осуществляющие пассажирские перевозки с предложением пересмотреть тариф оказания услуги.

«Автоперевозчики предложили поднять плату за проезд по городу до 27 рублей, но предлагаемый тариф не был подтвержден документами. Тем не менее, эксплуатационные затраты растут, поэтому было решено проиндексировать тариф, но не выше уровня инфляции», - сообщила Ольга Капорова.

Таким образом, предельные тарифы на перевозки автомобильным транспортом внутри городских округов увеличатся на 1 рубль - с 14 до 15 рублей. Для компаний, которые участвуют в инвестиционной программе, и активно обновляют свой автопарк, тариф также увеличится на 1 рубль – с 17 до 18 рублей. На внутриквартальные перевозки также утверждено увеличение тарифа на 5,6 процента. Для маршрутов, осуществляющих перевозки в сельских территориях рост составил 10 процентов, что связано с низкой наполняемостью.

Для ряда перевозчиков, которые не обновляют автопарк, стоимость проезда наоборот - снизится на 2 рубля.

«Мы проанализировали исполнение инвестиционных программ. Многие перевозчики, которым мы устанавливали повышенный тариф, недобросовестно исполняют условия по повышению качества оказания услуг населению», - сказал директор департамента по тарифам Григорий Неваленный.

Этим перевозчикам был установлен тариф в размере 15 рублей (ранее - 17 рублей).

«Все перевозчики должны работать в равных экономических условиях. Нам важно соблюсти баланс интересов между потребителями услуги и ее производителями», - сообщил Григорий Неваленный.

Также члены правления департамента по тарифам утвердили предложение администрации Владивостока о повышение тарифа на электрический транспорт Владивостока. Стоимость проезда на трамвае и фуникулере возрастет на 1 рубль и составит 11 и 9 рублей соответственно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.