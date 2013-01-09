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Цены на рынке недвижимости Владивостока зашкаливают
Итоги на рынке недвижимости России в целом по 2012 году сложились относительно неплохо. Порядка 20-25% произошел рост стоимости квадратного метра жилья. В принципе, эта тенденция проявила себя и по Приморскому краю, рассказал президент Дальневосточной гильдии риелторов, вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир КАПЛИНСКИЙ, выступая во Владивостоке перед представителями риелторского сообщества.
Как большую общую победу с руководством Росреестра и партнерами на рынке недвижимости Владимир Каплинский оценил удачу в минувшем году с блокированием поправок в Гражданский кодекс РФ, которые предполагали введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. По его мнению, в этом нововведении нет «ни политического, ни экономического смысла. Баснословные деньги. Если помните, там поправки были - от 1 до 2% от стоимости сделок. Это сумасшедшие вещи. И сам нотариат на местах не был готов к этому».
Он также отметил, что стройки саммита АТЭС сыграли положительную роль для рынка недвижимости края - он активизировался. Благодаря этому 2013-й год смотрится «достаточно спокойно» и прогнозируемо: большого поднятия цен не ожидается, больших колебаний ценового диапазона не будет. Что касается долгосрочной перспективы, то есть опасность торможения. Она заключается в том, что «сегодня действительно цены предложений зашкаливают выше, чем 100 тыс. рублей за квадрат, и мы уже видим, что людям тяжело приобретать. Наличных расчетов происходит все меньше и меньше. В основном это ипотечное кредитование и различные государственные программы».
Выход из ситуации риелторское сообщество края видит в том, чтобы увеличивались благосостояние жителей Приморья и жилищное строительство. Только это может спасти положение дел: «При массовом строительстве жилья и комплексном развитии территории мы сможем удержать цены и, может быть, даже подкорректировать. Тогда мы дадим возможность людям приобретать жилье по приемлемым условиям». Сегодняшний же выбор нового жилья в регионе не удовлетворяет ни профессионалов рынка, ни потребителей.
Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним18:26, 09.01.2013#
НАРОД С УМА СХОДИТ!!! ЧТО ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ТАКОГО ЧТО ТАКИЕ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ? РАБОТЫ НЕТ, НИЧЕГО НЕТ, ДА ДЛЯ ОТМОРОЖЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ПОНАСТРОИЛИ ВСЯКОЙ ХЕ. . . . . . ИИ, ДОРОГ НЕТ ПО СУТИ ГОРОД МАЛЮСЕНЬКИЙ, ПЕРСПЕКТИВ НИ КАКИХ, ДОРОГ НЕТ, ЧТО-БЫ ДОЕХАТЬ С ЗАРИ ДО ЭГЕРШЕЛЬДА УЙДЕТ ПОЛ ДНЯ. Я ЖИЛ РАНЬШЕ ВО ВЛАДИКЕ, В НЕПЛОХОМ РАЙОНЕ, СЕЙЧАС МЕНЯ НИКОГДА НЕЗАСТАВИШЬ ЖИТЬ ЗДЕСЬ УЖАСНЫЙ ГРЯЗНЫЙ НЕВОСПИТАННЫЙ ГОРОД .
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МЕСТНЫЙ18:57, 09.01.2013#
Стоимость кв. м. на Патрокле 120-130 тыров. Поехал посмотреть. . далеко. . и. . Впечатление не очень. Жить там не реально. В центре новостроя нет пока, влететь можно как с Комарова 45, а чиновничья братия ни гу-гу. Снеговая Падь федеральная подтянула город по жилью, но хотелось бы жить в шаговой доступности или с нормальными дорогами. Уехать пока желание не пропало.
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"выше, чем 100 тыс. рублей за квадрат, и мы уже видим, что людям тяжело приобретать" - добрый день, КЭП!!!