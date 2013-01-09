Цены на рынке недвижимости Владивостока зашкаливают

Итоги на рынке недвижимости России в целом по 2012 году сложились относительно неплохо. Порядка 20-25% произошел рост стоимости квадратного метра жилья. В принципе, эта тенденция проявила себя и по Приморскому краю, рассказал президент Дальневосточной гильдии риелторов, вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир КАПЛИНСКИЙ, выступая во Владивостоке перед представителями риелторского сообщества.

Как большую общую победу с руководством Росреестра и партнерами на рынке недвижимости Владимир Каплинский оценил удачу в минувшем году с блокированием поправок в Гражданский кодекс РФ, которые предполагали введение обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. По его мнению, в этом нововведении нет «ни политического, ни экономического смысла. Баснословные деньги. Если помните, там поправки были - от 1 до 2% от стоимости сделок. Это сумасшедшие вещи. И сам нотариат на местах не был готов к этому».

Он также отметил, что стройки саммита АТЭС сыграли положительную роль для рынка недвижимости края - он активизировался. Благодаря этому 2013-й год смотрится «достаточно спокойно» и прогнозируемо: большого поднятия цен не ожидается, больших колебаний ценового диапазона не будет. Что касается долгосрочной перспективы, то есть опасность торможения. Она заключается в том, что «сегодня действительно цены предложений зашкаливают выше, чем 100 тыс. рублей за квадрат, и мы уже видим, что людям тяжело приобретать. Наличных расчетов происходит все меньше и меньше. В основном это ипотечное кредитование и различные государственные программы».

Выход из ситуации риелторское сообщество края видит в том, чтобы увеличивались благосостояние жителей Приморья и жилищное строительство. Только это может спасти положение дел: «При массовом строительстве жилья и комплексном развитии территории мы сможем удержать цены и, может быть, даже подкорректировать. Тогда мы дадим возможность людям приобретать жилье по приемлемым условиям». Сегодняшний же выбор нового жилья в регионе не удовлетворяет ни профессионалов рынка, ни потребителей.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог", Владивосток.