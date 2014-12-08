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Из Приморья отправлен экспериментальный поезд "Транссиб за 6 суток"
Состав, состоящий из 71 условного вагона, ушел с терминала ВСК 6 декабря.
ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту "Восточный", входит в Global Ports) совместно с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) сформировали и отправили первый экспериментальный поезд "Транссиб за 6 суток".
Как сообщила пресс-служба ВСК, на станцию назначения - Москва-Товарная-Павелецкая Московской железной дороги - поезд прибудет 12 декабря.
С мая 2013 года на ВСК действует регулярный сервис "Транссиб за 7 дней", в рамках которого три раза в неделю на терминале формируются и отправляются ускоренные контейнерные поезда.
Предполагается, что в случае успешной реализации нового проекта "Транссиб за 6 дней", клиенты ВСК получат дополнительную экономию времени за счет сокращения сроков доставки контейнеров.
Контейнерный терминал ВСК в порту "Восточный" является крупнейшим на Дальнем Востоке России и одним из ключевых российских контейнерных терминалов. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Global Ports Investments Plc - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, управляет пятью морскими контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Моби Дик", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и ВСК) и двумя в Финляндии, а также логистическими комплексами "Янино" и "Логистика-терминал" под Санкт-Петербургом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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