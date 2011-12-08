Из Приморского края вывезено лесоматериалов на сумму $145,8 млн, ввезено – на $0,02 млн

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. За 11 месяцев 2011 года внешнеторговый оборот лесоматериалов составил около 145,9 млн долларов США, из них экспорт – более 145,8 млн долларов США, импорт – 0,02 млн долларов США, сообщает Находкинская таможня.

Одним из направлений деятельности Находкинской таможни является совершение таможенных операций в отношении «древесины и изделий из нее».

В 2011 году наиболее востребованными на внешнем рынке являются круглые лесоматериалы хвойных пород из лиственницы (вывезено 383,1 тыс. куб. метров) и из ели (323,7 тыс. куб. метров). Основной объем вывозимых пиломатериалов также приходится на лесоматериалы из ели (137,8 тыс.куб. метров) и лиственницы (31,8 тыс.куб. метров). Помимо этого экспортируются круглые лесоматериалы из пихты, березы, осины, пиломатериалы из сосны.

Ценные породы лесоматериалов в 2011 году вывозились в незначительном количестве, преимущественно круглые лесоматериалы из дуба и ясеня.

В текущем году осуществили ввоз оборудования и запасных частей к нему для деревоперерабатывающей промышленности по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» 24 участника ВЭД на сумму 3,2 млн долларов США.

Оформлением лесоматериалов в текущем году занимались 49 участников ВЭД. Лесоматериалы вывозились в Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Японию.

В 2011 году сотрудниками таможни возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях являлось недекларирование по установленной форме товаров (лесоматериалов), подлежащих декларированию, сообщает Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.