www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Из Приморского края вывезено лесоматериалов на сумму $145,8 млн, ввезено – на $0,02 млн

08 Декабря 2011, 17:15 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. За 11 месяцев 2011 года внешнеторговый оборот лесоматериалов составил около 145,9 млн долларов США, из них экспорт – более 145,8 млн долларов США, импорт – 0,02 млн долларов США, сообщает Находкинская таможня.

Одним из направлений деятельности Находкинской таможни является совершение таможенных операций в отношении «древесины и изделий из нее».

В 2011 году наиболее востребованными на внешнем рынке являются круглые лесоматериалы хвойных пород из лиственницы (вывезено 383,1 тыс. куб. метров) и из ели (323,7 тыс. куб. метров). Основной объем вывозимых пиломатериалов также приходится на лесоматериалы из ели (137,8 тыс.куб. метров) и лиственницы (31,8 тыс.куб. метров). Помимо этого экспортируются круглые лесоматериалы из пихты, березы, осины, пиломатериалы из сосны.

Ценные породы лесоматериалов в 2011 году вывозились в незначительном количестве, преимущественно круглые лесоматериалы из дуба и ясеня.

В текущем году осуществили ввоз оборудования и запасных частей к нему для деревоперерабатывающей промышленности по таможенной процедуре «выпуск для внутреннего потребления» 24 участника ВЭД на сумму 3,2 млн долларов США.

Оформлением лесоматериалов в текущем году занимались 49 участников ВЭД. Лесоматериалы вывозились в Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Японию.

В 2011 году сотрудниками таможни возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Основанием для возбуждения дел об административных правонарушениях являлось недекларирование по установленной форме товаров (лесоматериалов), подлежащих декларированию, сообщает Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru