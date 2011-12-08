У качественных овощей совсем другой "загар"

Сельскохозяйственные ярмарки, развернувшиеся в нескольких районах города, работают весь световой день. Спрос на огородную продукцию очень велик: горожане вспомнили о предстоящей зиме.

Торговые ряды под открытым небом поражают изобилием сельхозпродукции. Такие базары выгодны и продавцам и покупателям. Для последних, прежде всего, ценой, которая значительно ниже стоимости овощей и фруктов в магазинах.

Как пояснили в Управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания, от горожан, как правило, пенсионеров, регулярно поступают звонки с просьбой организовать маленький фермерский двор вблизи их домов. Не каждой бабушке дальний поход за овощами по силам.

"Вот бабушка с сиреневой сумкой уже неделю как каждый день здесь, - говорит Наталья, продавец за лавкой с овощами. Сразу все не унести, поэтому людям преклонного возраста приходится частями совершать покупки. А на что бабушке столько заготовок? Очевидно, для детей, внуков старается. И овощи выбирает с большим пристрастием. Помидоры чуть недоспелые в самый раз на засолку годятся. Огурцы - те, что покрепче, а зелень только самую свежую".

Торговых палаток много, главное, в цене не потерять. Стоимость на один и тот же продукт может разниться в 10 руб. Картофель - от 25 до 15 за кг, помидоры в среднем 25 руб., по 15 и даже по 8 руб. можно купить подгнившие и переспевшие томаты, огурцы дороже - 35. Из-за засушливого лета во многих районах края на них неурожай. Опять же, низкого качества на порядок дешевле - 10-15 руб. Лук, морковь, капуста, свекла, сладкий перец почти в одном ценнике - 20 руб. Правда, есть предложения и за 12 целковых. Но, честно говоря, разницы в качестве незаметно. В этом году богатый урожай на баклажаны, поэтому их цена не превышает 15 руб. за кг.

Самый большой спрос, как поясняет Наталья, на огурцы, помидоры и перец.

Сельскохозяйственные рынки поддерживаются местной мэрией. Как рассказал заместитель начальника управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания Сергей ЛУПАРЕВ, "сельские ярмарки позволяют решить важную социальную проблему - сделать более доступными продукцию для горожан. Поддерживая покупателя, мы тем самым оказывает реальную помощь и производителю. Со стороны властей ведется значительная работа в отношении ярмарок для сельхозпроизводителя. До наступления овощного сезона мы провели не одни переговоры с руководством муниципалитетов, а также, частными фермерами, объехали весь край, привлекая сельчан к участию в ярмарках".

В свое время крупная сельскохозяйственная ярмарка действовала на центральной площади Владивостока. Однако федеральный закон № 271 запретил размещение торговых рядов вблизи памятников истории и архитектуры.

Сегодня, как пояснили в администрации города, овощные ярмарки действуют в районе площади Баляева, на Второй Речке, на БАМе, Сахалинской, Олега Кошевого. Большая сельхозярмарка в районе остановки Школьная известна не только жителям Первомайского и Ленинского районов. Будут ли созданы дополнительные ярмарки - пока не ясно. В администрации пояснили, что все сегодня упирается в землю. Найти место под ярмарку довольно проблематично. Как комментирует Сергей Лупарев, основной фактор, определяющий местоположение ярмарки, - это доступность горожанам. По этой причине огородные базары возникают близ действующих рынков. Также ярмарка должна отвечать ряду параметров. Это транспортная доступность, наличие парковки и хорошая санитария.

Арендная плата за место под торговлей - от 100 до 300 рублей, в зависимости от автомобиля, на котором прибыл фермер на рынок. С бабушек не взимается ни рубля.

Все бы ничего, но... "Рынок перебивают китайцы, - рассказывает частный фермер Алексей Петрович, - наша продукция малоинтересна перекупщикам, поскольку им выгоднее закупить ее у китайцев. Предлагают смешные цены - 5 рублей за килограмм помидоров. Куда это годится?! Нашей продукции хватило бы на все Приморье. Сдавать оптом невыгодно, и на рынке во многом приходится продавать по себестоимости продукта. Но одно дело овощи, выращенные по совести, и другое - на химикатах. Продукция частников и фермеров дороже китайской за счет качества, но приходится считаться с ценами иноземцев. Да и люди покупают, где дешевле. О здоровье не задумываются. Если бы все перестали потреблять китайскую химию, то наше фермерство пошло бы в гору".

По словам чиновника, ограничить поступление китайских овощей на рынок практически невозможно. Можно было бы увеличить таможенные пошлины на ввоз овощей, таким образом сделать их импорт из Китая невыгодным. Однако китайские овощи и фрукты сегодня активно выращиваются на российских землях. Стало быть, все за горожанами, а именно от того, какой продукт они выбирают: китайский или отечественный.

Тем не менее гарантии, что овощи от дяди Васи или бабы Кати являются истинно "сельскими", нет. На рынке активно практикуется перекуп, когда овощная продукция закупается у китайцев, оптовая стоимость которой укладывается в минимум рублей. Как рассказал Сергей Иванович, "чистых" торговцев на рынке очень мало. Большинство - это перекупщики. Правда, некоторые закупают продукцию у своих сельчан, а не у китайцев.

Чтобы не прогадать в качестве, прежде всего, "следует обращать внимание не на овощи, а на того, кто их продает", - советует собеседник, - настоящего фермера руки выдают".

Да и загар у огородных тружеников особенный.