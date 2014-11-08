Приморских монополистов призвали пересмотреть ценовую политику

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел заседание Комиссии по продовольственной безопасности и импортозамещению товаров на территории края. Среди прочих участники обсудили тему ценовой политики компаний–монополистов региона.

Глава края отметил, что в условиях отсутствия конкуренции необходимо не допустить повышения цен на социально значимые продукты.



«Я давал поручение оперативно проводить рейды по магазинам и торговым сетям края в случае поступления жалоб от граждан. Наша задача – проконтролировать, чтобы цены оставались доступными для населения, и привлечь к ответственности тех, кто необоснованно их повышает», - заявил Владимир Миклушевский.

Для контроля цен с августа в департаменте лицензирования и торговли Приморского края организована «горячая линия» для населения. С момента ее создания поступило около 270 обращений граждан. Большинство сообщений касаются роста цен на мясо птицы и куриные окорока. Специально созданная выездная комиссия проверила каждое заявление.



По результатам рейдов установлено, что розничная цена на мясо птицы поднялась за счет увеличения производителем отпускной цены продукции. Сегодня основным поставщиком охлажденного и замороженного куриного мяса в Приморье является ЗАО «Михайловский бройлер».



Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Сергей Вялых отметил, что предприятие стоит в реестре монополистов по охлажденному и замороженному мясу птицы с 2006 года, а с введением эмбарго еще больше укрепило свои позиции на рынке.

«До 2014 года доля продукции компании на рынке составляла пять процентов. Сейчас половина всего мяса птицы в магазинах Приморья поставляется ЗАО «Михайловский бройлер», - отметил он.



Как сообщили специалисты Управления, раньше компания сохраняла приемлемые цены, потому что конкуренцию ей составляли иностранные поставщики. Сейчас в отношении предприятия возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции из-за необоснованного повышения цен на охлажденное и замороженное куриное мясо.



Ранее, на совещании с Губернатором, генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер» Григорий Патрушев сообщил, что компания повышает цены на мясо птицы, чтобы возместить упущенную в период конкуренции с американскими окороками выгоду.



Владимир Миклушевский заявил, что данная политика компании недопустима и руководство должно предпринять меры по снижению цен.



«Для развития производства “Михайловского бройлера” оказывается государственная поддержка, и со своей стороны мы рассчитываем на социальную ответственность предприятия. Повышение цен – это нечестная игра в отношении населения», - заявил глава региона.

В ходе совещания также отмечено, что приморцы обеспокоены ростом цен на хлеб. Монополист в области производства хлеба в Приморье – ОАО «Владхлеб». Как отметили специалисты Управления, значительно выросла стоимость дорогих сортов хлеба. Однако цены на социальные сорта повысились в пределах одного процента. Это объясняется подорожанием топлива и муки.



Губернатор поставил задачу участкам совещания – разобраться в причинах подорожания сырья и готового хлеба.



«Для пенсионеров и малообеспеченных граждан подорожание хлеба даже на небольшой процент – очень значимо. Людям психологически тяжело больше платить за хлеб. В сознании покупателя сразу возникает мысль, что цены будут увеличиваться и дальше», - отметил Владимир Миклушевский.



Напомним, сообщить о фактах роста цен жители Приморья могут по телефонам 8 (423) 221-58-03 и 221-58-04.

ZRPRESS.RU, Владивосток.













