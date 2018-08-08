Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ

Увеличение НДС повлечет за собой новое подорожание

Не удивительно, что поток экономических беженцев из Приморья в центр России нарастает. Одни из самых низких зарплат на Дальнем Востоке (уже ниже даже «аграрной» Амурской области) и одни из самых высоких цен в регионе заставляют людей переселяться отсюда целыми семьями в более благополучными, хотя бы по одному из этих показателей земли.

Увеличение НДС с 18% до 20% повлечет за собой и рост тарифов ЖКХ. Причем сами услуги не подорожают, вырастет только сумма налога, включенного в платеж, пишут "Вести.Экономика".

С предложением повысить итоговую сумму в платежках ЖКХ выступило Минэкономразвития. Рост платежей на 2% предотвратит, по мнению ведомства, "возникновение выпадающих доходов" у ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, финансовое состояние этих организаций, и без того далекое от идеального, не усугубится.

По данным министерства, в противном случае за 2019 г. долги коммунальщиков могут вырасти до 100 млрд руб. Объем долгов в отрасли увеличится с нынешних 1,4 трлн руб. до 1,5 трлн руб.

Между тем, с 1 июля 2018 г. тарифы ЖКХ в российских регионах уже повысились. Рост, правда, был неоднородным: стоимость отдельных коммунальных услуг определяется местными властями. При этом суммарное повышение тарифов ЖКХ в 2018 г. не должно превышать предельных индексов, установленных государством для конкретного региона. Индекс зависит от уровня экономического развития региона: чем он выше, тем большее увеличение платы отмечается в платежках.

Таким образом, самое большое повышение тарифов наблюдалось в следующих регионах:

Индекс повышения тарифов ЖКХ в субъектах РФ:

Город Индекс

Москва 7,5

Санкт-Петербург 6,5

Камчатский край 6,5

Республика Саха (Якутия) 6,5

Тюменская область 5,9

Пензенская область 5,9

Приморский край 5,8

Республика Башкортостан 5,8

Свердловская область 5,7

Республика Тыва 5,6

Между тем Якутия, Чукотка и Камчатка и другие "удаленные регионы" - лидеры по объему коммунальных платежей уже не первый год. По итогам I квартала 2016 г. в семи российских регионах траты на ЖКХ составили треть всех расходов.

Больше всего платили за ЖКХ в Чукотском автономном округе. В начале 2016 г. в среднем за квартиру на Чукотке платили 9 789 руб., что составляло почти 59% всех трат. В Якутии с 2012 по 2017 гг. стоимость ЖКУ услуг выросла на 42%.

В список "дорогих" регионов входят также Московская и Ленинградская области, Магадан и Коми.

В среднем же удельный вес расходов россиян на оплату ЖКХ в 2017 г. составил 8,6%. Большая часть приходится на оплату центрального отопления (34,8%), воды (23,7%) и газоснабжение сетевым газом (14,8%).

При этом в I квартале 2018 г. долги за ЖКУ в России достигли 1,4 трлн руб., превысив прошлогодние показатели на 5,3%. Самые большие долги, по данным Росстата, - за тепло: неуплата за отопление составляет 569,3 млрд руб. За жилищные услуги россияне задолжали 234,3 млрд руб., за электричество - 247,5 млрд руб. Объем неоплаченных счетов за водоснабжение составляет 86 млрд руб., за водоотведение — 63,9 млрд руб.