Жилье в Приморье смывает ипотекой

Статистика I полугодия свидетельствует, что приморцы клюнули на новые проценты по жилищному кредитованию

Эксперты недвижимости отмечают, что рынок нового жилья заметно активизировался. Причем эта активность повышается не адекватно растущим (как уверяет правительство) доходам населения.

Секрет роста ипотеки прост - снижение ставок ипотечных кредитов покрывает недостаток собственных средств покупателей, которые нацелены покупать, в первую очередь, наиболее доступные им по ценам дома и квартиры. Ипотечный оптимизм населения сегодня стал драйвером роста рынка жилья.

Занимать стали смелее

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», по данным Банка России, за первое полугодие этого года всеми операторами на ипотечном рынке страны было выдано 663,4 тыс. кредитов в целом на 1,31 трлн рублей. Рост по сравнению с первым полугодием прошлого года по количеству выданных кредитов составил 57%, а в денежном выражении - 69%. При этом на приобретение жилья на первичном рынке было предоставлено 166,8 тыс. кредитов на сумму 382,7 млрд рублей, что составило 29% от всего объема выдачи. То есть, 71% пришелся на вторичный рынок.

Соответственно, в июне по РФ в целом было предоставлено 120,5 тыс. кредитов на 242,7 млрд рублей. Но июньский рост по сравнению с прошлогодним был скромнее – на 42% в количественном и 54% – в денежном выражении.

Банк России констатирует, что ипотечный портфель банковской системы страны к июлю превысил 5,9 трлн рублей, что на 23% больше, чем год назад. Отмечается, что в июне средняя ставка выдачи снизилась до 9,48%, что меньше на 1,62 п.п. к июню 2017 года. А по кредитам на новостройки – до 9,26%, снизившись на 1,45 п.п.

Положительная динамика должна сохраниться и далее, поскольку ипотечные продукты продолжают дешеветь. Так, в начале июня Сбербанк и ДОМ.РФ уже снизили свои ставки ипотеки ниже 9%.

А риэлторы отмечают, что покупки жилья населением исключительно на свои средства в настоящее время резко снизились, и кредиты начали играть решающую роль в выборе покупателями объектов приобретения и в самой покупке.

Приморье пытается не отстать

Управлением Росреестра по Приморскому краю в первом полугодии также был отмечен высокий рост регистрации ипотеки жилых помещений, внесенных в ЕГРН. В целом за шесть месяцев в регионе было сделано 15 016 регистрационных записей об ипотеке, что на 36,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Регистрация ипотеки по жилым помещениям соответственно выросла на 45,4% и составила 9 385 записей.

Количество регистрационных записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств в первом полугодии составило 5 662 регистрационных записи, что на 34,2% больше, чем это было в 2017 году. Ипотека на нежилые здания, сооружения и помещения выросла количественно на 32,9%, достигнув за полугодие 2 719 регистрационных записей. В меньшей степени рост ипотеки, на 19,5%, затронул земельные участки - за шесть месяцев в крае было зафиксировано 2 986 таких регистрационных записей. При этом были оформлены 474 закладные.

23 июля этого года врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис ФИЛИППОВ и генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Роман ЧЕРНЯВСКИЙ подписали трехстороннее соглашение, по которому в Приморье начинается выдача льготной ипотеки «ДОМ.РФ» (АИЖК) по ставкам от 5,5% годовых. Программа льготной ипотеки распространена на сотрудников бюджетной сферы – ученых, учителей, врачей, госслужащих, на семьи с двумя и более детьми.

В соглашении отмечается, что оформить ипотечный кредит ДОМ.РФ можно на покупку жилья на первичном и вторичном рынках региона. Кредиты будет выдавать партнер ДОМ.РФ – Корпорация развития жилищного строительства.

Отмечено, что ипотечная ставка для заемщиков будет субсидироваться из регионального бюджета. Размер ставки по конкретному кредиту зависит от его размера. Так, при кредите до 3 млн рублей базовая ставка будет уменьшена на 3 п.п., до 4 млн рублей – на 2 п.п., при сумме кредита до 5 млн рублей – на 1 п.п.

Квартира, приобретаемая на этапе строительства, с учетом субсидирования и дополнительного вычета «ДОМ.РФ», будет поддерживаться ипотечным кредитом по минимальной льготной ставке – 5,5% годовых.

По данным администрации Приморского края, в этом году она планирует направить на субсидирование ставок по программе ДОМ.РФ до 30 миллионов рублей, благодаря чему льготную ипотеку смогут оформит около 120 семей. А в следующем году на поддержку ипотеки в краевом бюджете будут предусмотрены 100 млн рублей, что позволит улучшить свои жилищные условия более 400 приморских семей.

Для тех, кто не подпадает под льготы, генеральный директор ДОМ.РФ Александр ПЛУТНИК также пообещал дальнейшее снижение ставок: «Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков, а к концу 2019-го мы сможем увидеть уровень в 8%. Это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике».

Он также отметил, что качество ипотечного портфеля страны остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ (в днях) составляет 2,08%, что лишь на 0,08 п.п. выше рекордного уровня сентября 2014 года. То есть, увеличение объема ипотеки опирается на довольно высокую устойчивую возвратность кредитов и процентов по ним.

По данным ДОМ.РФ, в этом году население страны может получить от банков ипотечных кредитов на сумму до 2,8 трлн рублей.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.