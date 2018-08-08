Цена на горбушу пойдет вниз

Если Китай не потребит большую часть дальневосточного лосося

Успехи дальневосточных рыбаков на промысле лосося и многообещающие прогнозы на вторую половину лососевой путины могут сезонно снизить цену на горбушу. Россияне впервые за несколько лет могут дождаться дешевого лосося, при условии, что всю рыбу не продадут в Китай.

Лососевая путина на Камчатке уже может считаться успешной, несмотря на то что начало путины не было отмечено рекордными уловами на Восточной Камчатке. А вот Западная Камчатка дала огромную биомассу рыбы. Между тем с каждым днем промысловая обстановка только улучшается. Рыбаки отмечают, что на западное побережье с потеплением огромной массой пошла на нерест горбуша. На приемке лосося уже работают десятки судов, объем вылова превышает 10 тыс. тонн в сутки.

Камчатка не подвела

По данным пресс-службы правительства Камчатского края, к работающим в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах судам присоединяется промысловый флот, закончивший путину у восточного побережья. Рыбаки намерены освоить весь рекомендованный учеными объем - более 150 тыс. тонн горбуши.

«Это отличный показатель, который подтверждает, что прогнозируемый наукой на этот год объем камчатские предприятия возьмут, в этом уже нет сомнений. Кроме того, способность заводов принимать такое количество рыбы – результат проделанной работы по наращиванию береговых мощностей, только в этом году на Камчатке было запущено несколько высокотехнологичных рыбохозяйственных предприятий», – отмечает заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир ГАЛИЦЫН.

По данным региональных властей, на 1 августа на востоке, в Карагинской подзоне, рыбохозяйственные предприятия смогли добыть 96,5 тыс. тонн горбуши. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах – 35 тыс. тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей в крае составил 176 тыс. тонн.

В числе лидеров по произведенной продукции - приморская компания «Дальморепродукт». Плавбаза «Петр Житников» уже приняла более 4 тыс. тонн лосося и продолжает ударно принимать сырье у камчатских рыбодобывающих предприятий.

«Плавзавод «Петр Житников» принимает уже около 400 тонн сырья в сутки. Это - рекорды по бассейну. Мы работаем со своими партнерами, собираем у них сырец и производим продукцию. В основном принимает горбушу, нерки и кеты - всего несколько процентов. У нас на плавбазе слаженный и опытный экипаж. Люди настроены работать на пределе своих сил, ведь такой вал рыбы позволяет им получать хорошие деньги. Производим сразу несколько видов продукции: мороженую рыбу, икру и консервы. Пока качество рыбы отличное. Рыба крупная и имеет плотную консистенцию мяса, отлично подходит для переработки и потребления. В этом году очень мало рыбы с укусом морского зверя, нет брачного окраса», - сообщил представитель компании.

Кроме компании «Дальморепродукт» рыбу активно перерабатывают береговые предприятия Камчатки. Однако качество продукции береговых предприятий традиционно может отличаться от продукции, произведенной в море. Сказывается теплая погода и доставка до берегового завода.

Все дело в погоде

Пока на Камчатке рыба топит невода, другие регионы только надеются, что в их воды также придет большая рыба. Но уже ясно, что недобор рыбы будет у предприятий Восточной Камчатки.

«Наша компания рассчитывала добыть 8 тыс. тонн, а взяли 3 тыс. Рыба до наших мест не добралась, - рассказал представитель компании «Корякморепродукт» Евгений ТКАЧЕНКО.

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» директор ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК, небольшая задержка подходов вызвана климатическими условиями.

«Данные съемки НИС «Профессор Кагановский» свидетельствуют о том, что рыба зашла в наши воды. По данным науки было зафиксировано 1 миллиард 200 тысяч особей. Весь этот объем прошел в Охотское море, через глубоководные курильские проливы. Именно эта рыба добывается на западной Камчатке. Однако она дойдет и до Запада Сахалина. Рыбаки в Заливе Терпения ее уже ловят. Подтверждаются прогнозы науки по Сахалину, Курильским островам, Хабаровску, Западной Камчатке и бассейну в целом», - сказал ученый.

Полученные наукой результаты позволяют прогнозировать подходы рыбы к востоку Сахалина и Курилам в объеме 82,2 тыс. тонн.

Как будет складываться рыбалка в других регионах, покажут август и сентябрь. «Традиционно мы помогаем рыбакам всех регионов, - рассказывают в компании «Дальморепродукт». - Плавбаза эта универсальна тем, что может за несколько суток перейти в другой район и начать приемку рыбы, если она внезапно толкнулась. Именно пиковые нагрузки дают основную сложность рыбакам, так как иногда рыба приходит не в те районы, где ее ждали, и береговые предприятия не справляются с нагрузкой. Обрабатывая 400 тонн в сутки, плавзавод дает рыбакам возможность взять максимум рыбы».

В целом, пока ожидания рыбаков оправдались. Как рассказали в компании «Доброфлот», их плавбаза «Залив Восток» также уже приняла более тысячи тонн рыбы. Можно говорить, что рыбалка только перевалила экватор. В этом году рекомендованный вылов тихоокеанских лососей установлен на уровне 490 тыс. тонн, что на 158 тыс. тонн больше прогноза 2016 года. В том числе - 339 тыс. тонн горбуши, 102 тыс. тонн кеты, 41,2 тыс. тонн нерки, 7,7 тыс. тонн кижуча, 544,5 тонны чавычи и 32 тонны симы.

Почем рыбка?

Однако теперь эту рыбу нужно доставить до прилавка. «Первые 1300 тонн продукции уже отправлены в Приморье. Вся продукция дошла до Владивостока и выгружена на «ДВ-порт», - рассказали в компании «Дальморепродукт». - Традиционно нашу продукцию покупают как российские, так и иностранные покупатели. Наша компания готова отгружать рыбу, как небольшим фирмам, так и крупным оптовикам. Мы, одни из немногих - кто предлагает рынку консервы из лосося. В планах - произвести полмиллиона банок на плавбазе. Возможно, если рыбы будет много, производство увеличится до 5 млн банок. При этом традиционно мы всегда ориентированы на российские компании из центральной части России. Однако ценовая политика пока не определилась. У каждой компании есть своя стратегия. Первые продажи фиксировали сделки по 250 рублей за кг. Потом были 180 рублей. Сейчас у покупателей есть ожидания цены по 150 рублей, но сделки не совершаются. Все ждут цену, которую даст китайский рынок. По анализу, Россия забирает ежегодно от 50 до 80 тыс. тонн лосося. Почти вся горбуша, и немного кеты. Остальное забирает Китай».

Китай как основной покупатель российской рыбы будет определять цену этого года, уверены эксперты. Уже к сентябрю цена может вновь подняться до 250 рублей. Все будет зависеть от того, какое качество рыбы определят китайские инспекции.

«Пока китайцы настаивают на том, чтобы российские рыбаки вывозили рыбу в Китай и там проводили инспекции. Однако большинство российских компаний настаивают, чтобы китайские покупатели проверяли качество в России. Это позволяет предприятиям иметь возможность маневра. Если рыба уже в Китае, то компания не может продать рыбу российским покупателям, и вероятнее всего, на нее будет оказано давление для снижения цены. Что касается российского рынка, то в перспективе, при розничной цене в 200-300 рублей, спрос на качественную рыбу в России будет стабильным. Более того, внутренний рынок нуждается в этой рыбе, и чем меньше рыбы будет отправлено в Китай, тем больше рыбы останется предприятиям переработки и населению страны, - говорит Евгений Ткаченко.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.