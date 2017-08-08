Домостроительные технологии выбирает потребитель

На помощь приходят строители из Китая, Кореи и Японии

Компании соседних с Приморьем стран проявляют живое участие к расширению строительства жилья в крае с участием их технологий и капитала, притом, что их присутствие на местном рынке уже сегодня оказывает существенное влияние на его реалии.

Создание комфортной среды обитания в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2020 годы» связано с активным строительством жилья, гармоничного с дальневосточной природой и растущими потребностями населения.

Во время проведения III Восточного экономического форума на выставочной площадке отраслевого строительного института «ДальНИИС» 6 сентября откроется выставка малоэтажного домостроения, которая дополнит уже имеющуюся экспозицию перспективной для региона малоэтажки на ул. Катерной.

Заглянув в уже готовый симпатичный домик на ул. Бородинской, 14, уже сейчас можно убедиться, что, хотя с виду он смотрится небольшим, но это все-таки приличные в отличие от стандартной квартиры 150 квадратных метров функциональной жилой площади. Причем выполненной «под ключ». Представитель компании, уже работающий с посетителями этого выставочного дома, отметил, что его цена составляет 35 тыс. рублей за квадратный метр, то есть по этому показателю вполне вписывается в рамки целевой программы «Жилье для российской семьи».





Рядом завершается возведение еще четырех образцовых домов. В том числе – двух домов резидента Свободного порта Владивосток компании «Ферст ВУ Приморье», являющейся дочерней компанией японской компании «Иида», специализирующейся на малоэтажном строительстве экологичного, комфортного и доступного жилья. Японский бизнес предполагает, что дома по их технологиям будут пользоваться у приморцев определенным спросом.

В настоящее время японский застройщик подыскивает подходящий участок для будущего строительства и занимается вопросами организации в крае своего производства строительных материалов с применением местных пород деревьев. В этом компании содействуют консульство Японии во Владивостоке и профильные департаменты администрации Приморья. Таким образом, начинает раскучиваться одно из направлений совместной деятельности, договоренность о чем была достигнута в прошлом году на втором ВЭФ между президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ.

В конце июля в администрации Приморья состоялись переговоры губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с председателем совета директоров китайской компании «Юй Пэн» Лю ВЭНЬБО. Во время недавнего посещения в Хасанском районе строительства второй очереди туристического комплекса компании «Теплое море» губернатор обратил внимание на возводимые китайскими строителями гостевые коттеджи и предложил им заняться массовым строительством жилья в крае. Данное предложение для китайской стороны оказалось интересным. Поэтому очередная встреча проходила уже во Владивостоке и более предметно.

Губернатор конкретизировал свое предложение: «Помимо коммерческого строительства жилья на территории края, где мы также хотели бы видеть ваше участие, у нас есть еще несколько государственных задач. Это проект «Жилье для российской семьи», строительство жилья для детей-сирот, для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда, домов в Большом Камне, где сегодня строится крупнейшая в России судоверфь «Звезда». Безусловно, этими программами наше сотрудничество не должно ограничиваться, но это то, что сейчас для нас крайне актуально. Мы дадим вам все параметры проектов, вы выберете наиболее приоритетный и интересный для вас».

В ходе переговоров поручение по детализации аспектов взаимодействия в жилищном строительстве между регионом и дочерней компанией «Юй Пэн» - «Хунбо» - получили вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ и директор Корпорации развития жилищного строительства Роман ЧЕРНЯВСКИЙ. Вероятно, эта китайская компания одним из приоритетов так же, как и японская, выберет малоэтажное строительство.

Южнокорейский опыт строительства высотных монолитных домов в Приморье собирается перенести приморская компания ООО «СК «Система», завершающая сейчас строительство ЖК «Оникс» в районе Третьей Рабочей с использованием отечественных технологий. Предполагается, что следующие свои дома эта компания будет строить, реализуя пакет комплексных решений для монолитного домостроения корейской компании KUMKANG KIND, позволяющих строить дома значительно быстрее и с высоким качеством.

Руководитель ООО «СК Система» Алишер АББАСОВ отметил, что знакомство с корейской стройкой убедило, что «строительно-инженерная мысль наших дальневосточных соседей не стоит на месте». То есть, в дальнейшем приморская компания намерена строить по-корейски и на 30% быстрее прежнего.

Жилье становится доступнее

Стоит отметить, что надежды приморцев, что новое, строящееся по традиционным и новым технологиям жилье, станет доступнее, связаны в какой-то мере с появлением около десятка компаний-застройщиков, ставших резидентами Свободного порта Владивосток. Среди них – ООО «Зима Южная», ООО «Ренессанс Актив», ООО «Восточный луч», ООО «Эко Плюс».

Полученные этими компаниями льготы, позволяют им работать с ценами, которые сегодня либо на уровне домостроения по целевым государственным программам, либо ненамного выше. За исключением разве что такого владивостокского новостроя, как ЖК «Маринист», являющегося примерно таким же перспективным, как и ЖК «Аквамарин».

Притом, что в первом полугодии на рынке нового жилья края было отмечено небольшое повышение средней цены, ряд застройщиков в июле-августе пошли на определенные скидки и бонусы покупателям. В частности они были предложены такими компаниями, как АО «Ремстройцентр», ООО «Верно Пасифик Групп», ООО «ЖК-Строй», ООО «СК «Каньон», ООО «Восточный луч» и другие.

Напомним, что в крае продолжает успешно осуществляться программа «Жилье для российской семьи», которая сегодня позволяет строить из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр. В конце этого года по ней предполагается ввести сотни новых квартир.

Около пятисот квартир до конца этого года будет построено и для работников большекаменского завода «Звезда». Для них планируется ввести один дом в Пятом микрорайоне города и двенадцать – в Шестом.

Побывав на этом строительстве в конце минувшего месяца, губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что в Большом Камне за счет краевого бюджета строится и микрорайон «Солнечный» на 750 квартир, в котором квартиры будут сдаваться в аренду по цене ниже рыночной.

Заместитель директора по жилищному строительству судостроительного комплекса ССК «Звезда» Даир КАНБЕКОВ заявил, что, хотя строители еще отстают от графика, но на сроках сдачи домов это повлиять не должно. Он отметил, что в целом после реализации двух очередей строительства жилья работники предприятия получат 1 100 квартир.

Любая фантазия воплотима

Прорывной для приморского домостроения в ближайшие годы может стать технология «умного дома», позволяющая с помощью современной автоматики сделать и индивидуальный, и большой многоквартирный дом очень экономным в эксплуатации. Продвижение этой технологии сдерживается неграмотностью заказчиков, полагающих, что увеличение затрат на автоматику в ходе строительства окажется неокупаемым. Однако уже через несколько лет эти затраты могут быть покрыты за счет экономии ресурсов.

В крае пока слабо востребован комплекс «зеленых» технологий, который позволяет на этапе проектирования и строительства заложить в будущий объект параметры «пассивного дома». При этом потребность в теплоэнергии для будущего дома может отпасть сама собой за счет использования особых приемов проектирования и размещения объектов, высокоэффективных теплоизоляционных экологичных материалов и т.д.

Технология 3D- печати конструкций из бетона или иного конструктивного материала пока не пришла в регион. Однако она очень перспективна, поскольку передвижной «принтер» позволит вести сложное строительство в самых отдаленных точках региона. В настоящее время технология проходит апробацию в ведущих строительных державах мира.

Купольные дома – принципиально строились и ранее. Но сегодня предлагаются различные подходы в реализации подобных проектов – из напыляемого на сеточный каркас пенополистирола с опалубкой, с использованием современных деревянных конструкций, металлического сборно-сварного каркаса и т.д. Кстати, есть приморские компании, которые уже предлагают такие комплекты деревянных и металлических конструкций куполов. Эти технологии позволяют быстро построить просторный купольный дом или обычный дом, увенчанный одним или несколькими куполами. Кстати, по новым технологиям предлагается строить и такое традиционное дальневосточное жилье, как юрты.

Малоэтажное строительство с использованием ЛСТК делает в Приморье первые шаги. С одним из таких домов можно ознакомиться на строительной выставке, организованной администрацией Приморья во Владивостоке на ул. Катерной. Каркас из легких стальных конструкций позволяет выбирать различные варианты стены будущего дома. В какой-то степени эта технология является альтернативной для тех, кто недоверяет технологии каркасного деревянного домостроения. Сейчас дома из ЛСТК строятся в крае единично. Однако в перспективе, возможно, появятся и целые поселки. В частности, именно эту технологию предлагалось широко использовать при малоэтажной застройке Солнечной Долины в районе поселка Трудовое.

Мировая практика сегодня предлагает строительство новых домов, которые могут появиться и у нас. Например, в Кипарисово строится частный дом из отслуживших свой срок контейнеров.

На тихих мелководных акваториях бухт и заливов у нас могут строиться плавучие дома, варианты которых предлагают даже студенты-архитекторы ДВФУ.

Мировая практика и местный опыт готовы удовлетворить самые изысканные фантазии заказчиков нового жилья, которые могут опираться на возможности строительной базы Приморья и мастерство местных зодчих.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.

К фото: Рынок индивидуального жилья уже завален самыми разнообразными предложениями.