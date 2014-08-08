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В Приморье усилен контроль за вырубкой липы

08 Августа 2014, 12:07 | Приморье

Администрация Приморья подготовила предложения в Рослесхоз, чтобы на законодательном федеральном уровне внести липу в перечень пород деревьев, запрещенных к вырубке.

Данный вопрос курирует первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. По его словам, соответствующие обращения в федеральное ведомство уже подготовил департамент лесного хозяйства края.

Как доложил директор департамента лесного хозяйства Эдуард Машков, данная работа также ведется на уровне края. В частности, сегодня в Приморье в рамках проводимого лесоустройства в технические задания для исполнителей внесены пункты о том, чтобы определить места компактного произрастания липы вблизи стационарных пасек и выделить эти участки как особо защитные, где рубка будет запрещена.

Кроме того, в Приморье в местах лесозаготовки усилен контроль за целесообразностью вырубки липы.

Напомним, жители Приморья обратились к Владимиру Миклушевскому с просьбой ограничить вырубку липы.

Ограничение вырубки той или иной породы – полномочия федеральной власти. Соответствующие предложения оперативно направлены в Рослесхоз.

«Мы в прошлом году приняли закон о пчеловодстве, теперь пчеловодов приравняли к фермерам и они могут обращаться в департамент сельского хозяйства за поддержкой. Кроме тоги, жители края уже поднимали вопрос о необходимости запрета вырубки липы.  Так как это федеральные полномочия, я буду лично решать это Рослесхозом. Сейчас липы в списке запрещенных для вырубки деревьев нет, но я считаю, что надо хотя бы на пять лет установить такие ограничения», - заявил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: липа  вырубка  лес 



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