www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Деревянные дома встали на поток

08 Августа 2011, 20:46 | Приморье

Предприятие «Лес-Экспорт» совместно с компанией «Домомоцентр», реализуя программу развития малоэтажного домостроения в Приморье, выпустило первый домокомплект на новом оборудовании завода, расположенном в Дальнереченске, сообщило РИА PrimaMedia.

«Для производства клееного бруса используются мягкие породы деревьев - елка, ольха, лиственница. Планируемые объем производства - 250 кубометров клееной продукции в месяц. Общая модернизация завода и монтаж нового оборудования позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию, которая может конкурировать с другими материалами, применяемыми в малоэтажном домостроении. Это наш совместный проект с компанией «Домоцентр», который мы общими усилиями начали реализовывать несколько лет назад, - подчеркнул член совета директоров Денис КОНДРАТЮК. – Инвестиции в данную линейку оборудования - более полумиллиона долларов. Монтажом и настройкой линии занимались приглашенные зарубежные специалисты, которые не просто установили станки, а запустили технологию изготовления бруса с учетом всех мировых стандартов».

По словам директора компании «Домоцентр» Антона ТИТОВА, запуск нового цеха позволяет их компании предлагать на рынок до 100 домокомлектов в год. «Сегодня наблюдается оживление спроса на этом рынке, так как малоэтажное строительство в Приморском крае востребовано у потребителя, - считает он. - . Есть еще один момент. Многие потенциальные заказчики не готовы были ждать изготовления комплекта под заказ, сейчас эта проблема будет решена, так как домокомлекты будут уже изготовлены. Также компания приступает к реализации еще одного проекта. Начинается строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока. Это позволит решить не только проблему сбыта продукции, но и предложить потребителям конечный продукт, уже смонтированный дом с земельным участком».

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru