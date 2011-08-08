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Деревянные дома встали на поток
Предприятие «Лес-Экспорт» совместно с компанией «Домомоцентр», реализуя программу развития малоэтажного домостроения в Приморье, выпустило первый домокомплект на новом оборудовании завода, расположенном в Дальнереченске, сообщило РИА PrimaMedia.
«Для производства клееного бруса используются мягкие породы деревьев - елка, ольха, лиственница. Планируемые объем производства - 250 кубометров клееной продукции в месяц. Общая модернизация завода и монтаж нового оборудования позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию, которая может конкурировать с другими материалами, применяемыми в малоэтажном домостроении. Это наш совместный проект с компанией «Домоцентр», который мы общими усилиями начали реализовывать несколько лет назад, - подчеркнул член совета директоров Денис КОНДРАТЮК. – Инвестиции в данную линейку оборудования - более полумиллиона долларов. Монтажом и настройкой линии занимались приглашенные зарубежные специалисты, которые не просто установили станки, а запустили технологию изготовления бруса с учетом всех мировых стандартов».
По словам директора компании «Домоцентр» Антона ТИТОВА, запуск нового цеха позволяет их компании предлагать на рынок до 100 домокомлектов в год. «Сегодня наблюдается оживление спроса на этом рынке, так как малоэтажное строительство в Приморском крае востребовано у потребителя, - считает он. - . Есть еще один момент. Многие потенциальные заказчики не готовы были ждать изготовления комплекта под заказ, сейчас эта проблема будет решена, так как домокомлекты будут уже изготовлены. Также компания приступает к реализации еще одного проекта. Начинается строительство коттеджного поселка в пригороде Владивостока. Это позволит решить не только проблему сбыта продукции, но и предложить потребителям конечный продукт, уже смонтированный дом с земельным участком».
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