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Объем строительных рпбот в Приморье года вырос всего на 0,2%
За январь-июнь 2011 года на развитие экономики и социальной сферы Приморья за счет всех источников финансирования использовано, по оценке Приморскстата, 87 млрд рублей инвестиций в основной капитал, на 37% больше соответствующего периода прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 34 480 млн рублей, 119,8% к январю-июню предыдущего года. Причем в июне объем работ составил 9053,5 млн рублей и к уровню июня 2010 года вырос всего на 0,2%, отметила заместитель руководителя Приморскстата Мария КАРПОВА.
С начала года сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 162,4 тыс. кв. м, на 39,5% больше, чем в январе-мае 2010 года, индивидуальными застройщиками введено 91,3 тыс. кв. м жилья (56,2% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением увеличился на 2,7%.
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