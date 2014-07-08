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Доедут ли "распилы" из Приморья до Конституционного суда?
Ситуация с аннулированием регистрации автомобильных «распилов» и «конструкторов» снова стала предметом обсуждения в парламенте Приморья. Уже есть проект обращения от имени ЗС ПК в Конституционный суд РФ, однако в целесообразности подобного шага парламентарии сомневаются. Решить, стоит ли обращаться в КС, и можно ли повлиять на действия ГИБДД иными методами, краевые депутаты намерены до конца июля.
В апреле текущего года краевой парламент уже направлял обращение в адрес премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с просьбой повлиять на ситуацию с «распилами». Депутаты настаивали, что аннулирование госрегистрации «конструкторов» и «распилов» должно происходить только по решению суда, который сможет индивидуально подойти к каждому случаю. Однако изменений в ситуации ни депутаты, ни их избиратели не заметили: в адрес народных избранников продолжают идти обращения от автовладельцев, лишившихся права распоряжаться своими авто.
С предложением решить проблему через главный в стране суд – Конституционный – выступил депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ. Он подготовил проект обращения в КС по вопросу о несоответствии нормам защиты прав граждан положений п.51 «Правил регистрации АМТС и прицепов к ним» в ГИБДД, которые были утверждены приказом МВД №1001 от 24 ноября 2008 года.
Коллеги Самсонова обсудили проект обращения в КС на профильном комитете во вторник, 8 июля. Несмотря на общую точку зрения относительно того, что практика аннулирования «распилов» ущемляет права граждан, голосовать «за» проект обращения депутаты пока не решились. Причиной тому стали замечания со стороны правового управления ЗС ПК и представителя прокуратуры Елены БАРАБАШ, которые сообщили о том, что Конституционный суд не рассматривает вопросы о соответствии законодательству подобных нормативных актов, принятых на уровне министерств.
- В случае направления обращения в КС его не примут к рассмотрению по формальным признакам. Думаю, что это не добавит авторитета Законодательному Собранию, - обратила внимание Елена Барабаш.
- Мы можем принять обращение и потом заявить избирателям, что заботимся об их интересах. Но нужно подумать о том, как реально решить вопрос, - высказал мнение председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ. Депутат предложил обдумать возможные варианты действий до 30 июля, когда должна состояться очередная сессия краевого парламента. С этим предложением согласилось большинство членов комитета, а присутствовавший при обсуждении вице-губернатор Приморья Александр РОЛИК напомнил, что любой гражданин вправе обжаловать норму об аннулировании «распилов» в обычном суде.
Напомним, что с конца 2013 года в Приморье и других регионах ДФО пошла волна аннулирования регистрации транспортных средств, попадающих под определение «конструкторов», «каркасов» и «распилов». К апрелю 2014 года около тысячи таких ТС были аннулированы, и работа в этом направлении продолжается. Всего с 2008 года, по приблизительным оценкам, в РФ было ввезено около 100 тыс. подобных автомобилей.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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