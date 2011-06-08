Инновационный напиток: «Зеленые листья» будут конкурировать с колой

В Спасском районе состоялось торжественное открытие нового цеха молочного завода компании «Зеленые листья», на котором были озвучены планы компании на ближайшее будущее. Открытие цеха готовилось четыре года. Ожидание и упорный труд оправдались – цех стал заметным этапом в развитии компании.

Председатель совета директоров компании «Зеленые листья» Виктор Марченко считает, что у новых продуктов компании большой потенциал на рынке прохладительных напитков, и в этом заслуга инновационных технологий их производства.

Досье "ЗР"

Цех расположен в селе Спасское Спасского района Приморского края. Оборудован полностью новой линией, назначение которой - производство молока, молочной продукции и прохладительных напитков. Его площадь – 1400 кв. м, производительность – до 40 тонн в сутки, количество рабочих мест - 60.

Открытие цеха посетили представители Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, представители администрации Спасского района. Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента Виктор ПОНОМАРЕВ положительно отозвался о продукции «Зеленых листьев», напомнив, что она пользуется заслуженным спросом у населения края и получает награды на различных конкурсах и выставках. И от лица Департамента пообещал и дальше оказывать помощь в развитии компании, у которой, по его словам, большое будущее.

О будущем «Зеленых листьев» на открытии цеха говорил и Виктор МАРЧЕНКО. По его словам, на базе мощностей цеха будут выпускаться совершенно новые для компании продукты, помимо уже известного всему Приморью молока и молочной продукции. Виктор Марченко упомянул о квасе, технология производства которого победила на закрытой дегустации в Москве, а также о компоте: «В этом цехе мы заложили технологию производства компота, того самого компота, который всем нам с детства известен по столовым. Нам пришлось несколько лет поработать над технологией сохранности его свойств. Это было достаточно сложно, но теперь наш компот может храниться до 30 дней».

Тем не менее, настоящим будущим хитом завода в Спасском районе Виктор Марченко называет совершенно другой продукт - напиток из чайного гриба: «Нам удалось создать – не буду скромничать – беспрецедентную технологию, эффективную, экономную и очень красивую. Я считаю, что у чайного гриба как у напитка есть потенциал, он сможет победить и «Кока-Колу», и «Пепси-Колу», и «Фанту». Рассчитываю, что потребитель хорошо примет наш напиток, потому что чайный гриб давно известен, все знают его полезные свойства и любят его вкус». Запустить производство напитков по инновационным технологиям Виктор Марченко обещает уже летом этого года.

Инновации – слово, которое давно связывают с «Зелеными листьями». Компания уже более 10 лет самостоятельно разрабатывает инновационные технологии переработки молока. На них получены 7 патентов, 2 из которых подтверждены в Японии и Новой Зеландии. Также пройдена процедура экспертизы в странах Евросоюза.

Кроме того, идет активная работа над реализацией проекта «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья», с которым связывают перспективы не только самой компании, но и всего сельского хозяйства края.

Досье "ЗР"

«Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» в Ханкайском районе Приморского края: поголовье - 1800 голов дойного стада; мощность молочного цеха - 50 тонн молока в сутки. 7000 га кормовых угодий. Лаборатория трансплантации эмбрионов мощностью 2500 голов в год. Рабочие места: 408.

Проект получил положительную оценку на региональной практической конференции «Внешэкономбанк: проекты развития Дальнего Востока» в Хабаровске в апреле 2011 года.

Открытие нового цеха молочного завода компании «Зеленые листья» в Спасском районе – это еще один шаг в развитии компании и всей молочной промышленности Приморского края.