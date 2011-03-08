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Цены на цветы остались прошлогодними

08 Марта 2011, 10:21 | Приморье

Цветочный рынок, по оценкам экспертов, уже несколько лет находится в стабильном состоянии, даже кризис не принес заметных колебаний. Несколько сниженный в недавнем прошлом объем продаж, в принципе, по некоторым позициям восстановился почти в прежних объемах.

В целом сохранились на прежнем уровне и цены, как оптовые, так и розничные. На них не повлияла даже инфляция. Собственно, сам рост цен на некоторые виды цветочной продукции в этом году составил от 5 до 10%, что вовсе не превысило уровень инфляции в стране, поэтому, по мнению цветочных продавцов, практически остался незаметным.

В то же время в предпраздничные мартовские дни цены на цветы заметно увеличились. Во-первых, подняли стоимость услуги перевозчики. Но не только это повлияло на цену. Как объяснили в компании «Бизнес букет», причиной роста стоимости цветов в этом году стал недавно введенный таможней дополнительный «праздничный» сбор, чего в прошлые годы не было. Впрочем, это нововведение принесло не столько дополнительные расходы, сколько усложнило в какой-то мере работу, считают в компании «Доминик Декор». В результате сократили объемы закупа оптовые компании в Приморье. Цветов в крае нынешней весной ожидается меньше, чем в предыдущие годы. При этом на ассортиментном перечне это не сказалось, уверяют цветочные компании.

Впрочем, пока цветочники удерживают ценовой уровень прошлого года. Роза эквадорская, например, стоит по-прежнему от 80 до 130 руб. за штуку в опте, и от 180 до 250 – в рознице. Не изменили цены и местные производители. Хотя доля их настолько мала, что любое колебание в этом сегменте не может существенно сказаться на рынке. Тем более, ассортимент местных цветов сузился в последние пару лет до одного вида. Местные цветочники выращивают только тюльпаны, которые в предпраздничные дни оптом отпускают с частных теплиц по 40 руб. за штуку.

В принципе, это единственный вид цветка, не потерявший в условиях роста цены на топливо рентабельности производства. В то же время, подавляющее большинство теплиц с теплолюбивыми розами уже прекратили свое существование. На уровне пробных посадок остались разве что в мелких местных теплицах лилия, альстермерия и фрезия. По оценкам компании «Бизнес-букет», доля местных цветов на рынке Приморья сегодня составляет не более 2%. А ведь еще лет пять тому назад местным производителям удавалось держать 10% рынка.

Автор: Елена Абашева
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