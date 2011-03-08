«Челноки» ищут новые способы переправлять товары через границу

Избегая таможенных пошлин и сложностей с прохождением пограничных пунктов контроля, коммерсанты пытаются отправлять вещи по почте. Вместо того чтобы перевозить их самостоятельно, уплачивая таможенные сборы, они пытаются отправлять товар в посылках.

Международный почтовый обмен между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян пользуется большим спросом. В неделю по нему отправляется от 600 до 800 посылок. Изначально оно создавалось только для туристов, однако интерес стали проявлять и челноки.Чтобы не прибегать к «помогайкам», которым приморские таможенники поставили заслон, коммерсанты, торгующие в крае китайскими товарами, не отправляют вещи через международные пограничные пункты переходов, где необходимо пройти сложную процедуру досмотра и уплатить таможенные сборы. Вместо этого они упаковывают товар в посылку и отправляют сами себе или родственникам, друзьям - вариантов масса.

- Чтобы у предприимчивых граждан не было желания делать «массовые рассылки», все почтовые отправления предъявляются к таможенному досмотру, - рассказала РИА «Primamedia» руководитель отдела рекламы и маркетинга почтамта Ольга КОЛДЫШЕВА.

Как сообщила главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владивостокской таможни Виктория ШАМАЕВА, помимо ограничения по видам товаров, разрешенных к ввозу из Китая в Россию, существует ограничение и по весу посылки. Если он составляет не более 31 кг, посылка считается предназначенной для личного пользования и не облагается таможенными платежами. Если же вес превышает указанный, отправителю придется заплатить платежи по единой ставке - 30% от стоимости товара, но не меньше четырех евро за каждый килограмм «сверху» указанных 31 кг.

Для исключения перемещения коммерческих партий товаров из КНР таможня совместно с почтовой службой организовали учет всех посылок, поступающих в течение месяца в адрес получателей. Таким способом предотвращаются случаи неоднократного перемещения товаров, в сумме составлявших коммерческую партию.