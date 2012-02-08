Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские строители обсудят вопросы малоэтажного строительства
Дальневосточная конференция по малоэтажному строительству пройдет в апреле во Владивостоке в рамках 19-й строительной выставки «ГОРОД».
Мероприятие будет проходить при поддержке Департамента градостроительства Приморского края. Его организатором выступили ООО «Дальэкспоцентр», член Российского союза выставок и ярмарок.
По словам организаторов, проведение конференции продиктовано реализацией ряда инвестиционных проектов на территории Приморского края. Жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное с участием жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов будет строиться и уже возводится в ряде крупных городов региона - в Артеме, Спасске-Дальнем, Находке, Уссурийске, Большом Камне.
На сегодняшний день в береговой зоне жилого района бухты Патрокл во Владивостоке компания «Дальспецстрой» ведет строительство первой очереди комплекса малоэтажной застройки, состоящей из 37 домов, окончание строительства которой планируется уже в июне 2012 года.
В поселке Трудовое на земельном участке общей площадью 400 гектаров компанией-застройщиком ООО «Далта Восток 1» планируется возведение 580 000 кв. метров жилья эконом-класса. Ввод в эксплуатацию первых 50 000 кв. метров в рамках строительства жилого микрорайона в поселке Трудовое запланирован в 2012 году.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Приморье оказалось вторым в России по этому показателю
- В Приморье повысятся цены на новостройки
- Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
- Подготовка к проведению 24-й специализированной выставки "СТРОИТЕЛЬСТВО" в самом разгаре
- Обратная сторона "Артемовских высот"
- Госэкспертиза дает стройке "добро"
- "Спасскцемент" держит стройку
- В Вене отметили приморский проект
- Очередников из Владивостока отправят жить в Уссурийск
Новости раздела
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- 800 км приключений
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники