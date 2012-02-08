Приморские строители обсудят вопросы малоэтажного строительства

Дальневосточная конференция по малоэтажному строительству пройдет в апреле во Владивостоке в рамках 19-й строительной выставки «ГОРОД».

Мероприятие будет проходить при поддержке Департамента градостроительства Приморского края. Его организатором выступили ООО «Дальэкспоцентр», член Российского союза выставок и ярмарок.

По словам организаторов, проведение конференции продиктовано реализацией ряда инвестиционных проектов на территории Приморского края. Жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное с участием жилищно-строительных и иных специализированных кооперативов будет строиться и уже возводится в ряде крупных городов региона - в Артеме, Спасске-Дальнем, Находке, Уссурийске, Большом Камне.

На сегодняшний день в береговой зоне жилого района бухты Патрокл во Владивостоке компания «Дальспецстрой» ведет строительство первой очереди комплекса малоэтажной застройки, состоящей из 37 домов, окончание строительства которой планируется уже в июне 2012 года.

В поселке Трудовое на земельном участке общей площадью 400 гектаров компанией-застройщиком ООО «Далта Восток 1» планируется возведение 580 000 кв. метров жилья эконом-класса. Ввод в эксплуатацию первых 50 000 кв. метров в рамках строительства жилого микрорайона в поселке Трудовое запланирован в 2012 году.

«Золотой Рог».