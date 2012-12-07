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Крышные промышленные вентиляторы

07 Декабря 2012, 14:59 | Приморье

Крышные вентиляторы могут использоваться для вытяжной вентиляции не только жилых зданий и бытовых сооружений, но и промышленных объектов, где могут осуществляться довольно значительные постоянные или кратковременные выбросы вредных веществ или тепла.

Кроме того, такое оборудование довольно широко применяют в системах дымоудаления, обеспечивая, к примеру, удаление токсичных продуктов горения или дыма, которые возникают при пожаре.

Основные преимущества крышных вентиляторов:

Используя их, можно создать наиболее экономичные и дешевые системы вентиляции, т.к. при этом не занимается полезная площадь здания, и, соответственно, сокращается длина и количество воздуховодов;

Есть возможность подобрать оптимальные вентиляционные режимы, а также получить дополнительную экономию средств на оплату электроэнергии, в связи с тем, что используется автономная система вентиляции отдельных помещений, а, значит, отдельные вентиляторы можно просто выключить в случае необходимости.

Основные требования к крышным вентиляторам:

В связи с местом своего расположения (на крыше здания) они должны иметь достаточно простую конструкцию, а также выполняться из материалов, которые не будут подвергаться сильной коррозии в результате воздействия атмосферных осадков;

В связи с тем, что их зачастую устанавливают непосредственно над обслуживаемыми помещениями, они не должны создавать значительный шум или вибрации, которые будут отрицательно воздействовать на людей, работающих в данных помещениях;

Для снижения нагрузки на кровлю они, как правило, имеют небольшие размеры, а также не очень большую массу.

Основная особенность крышных вентиляторов заключается в том, что динамическое давление потока, выходящего из колеса, не используется, поэтому для того, чтобы оценить их аэродинамические характеристики, используют статический КПД и статическое давление. Известно, что вентиляторы можно классифицировать по создаваемому ими полному давлению на: вентиляторы высокого давления, низкого и среднего.  Так, описываемую нами группу по данной классификации можно отнести к категории низкого давления.

В случае, если протяженная сеть и большие перепады давления вне и внутри помещения отсутствуют, то рабочий режим вентилятора будет соответствовать нулевому статическому давлению и максимально возможной производительности. Согласно ГОСТ 24814-81 этот режим считается номинальным.

При наличии протяженной вентиляционной сети, если речь идет, например, о многоэтажных зданиях со сложными системами дымоудаления, то потери давления в воздуховодах превышают 1000 Па. При этом рабочий режим  выбирают уже в диапазоне расходов, которые соответствуют или близки к максимальному значению статического КПД.

Крышные вентиляторы занимают значительное место в ассортименте продукции как отечественных, так и зарубежных компаний-производителей. При этом они могут обеспечить диапазон режимов по производительности до 100 000 м 3/ч, а по статическому давлению – до 1 500 Па.

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