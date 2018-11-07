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В Артеме откроют "аэропорт" для морских деликатесов

07 Ноября 2018, 17:46 | Приморье

Проект реализуют компании из Москвы и Сочи

ООО «Мареп», резидент Свободного порта Владивосток, в третьем квартале 2019 года планирует открыть в Артеме предприятие по первичной подготовке, хранению и отправке в регионы России живых гидробионтов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», вложения в проект составят 7,9 млн рублей.

В рамках проекта предусмотрено приобретение и установка в арендованном помещении специализированного оборудования и техники, в том числе комплекса гидрообъёмов пропускной способностью не менее 30 тыс. кг в год.

Транспортировка с морских ферм и мест лова живого гребешка, устриц и крабов к месту хранения будет осуществляться при соблюдении специальных условий сохранности живого груза.

К потребителям гидробионты будут поставляться в современной пищевой упаковке, предварительно очищенные от донных отложений и обработанные с использованием криогенных технологий.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мареп» создано во Владивостоке в апреле 2018 года. Уставный капитал компании составляет 24 млн рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Владельцами компании являются ООО «Специальные технологии открытие» (Москва) и ООО «Биотехнопарк» (Сочи), которым принадлежит, соответственно, 67% и 33% капитала.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой рог», Владивосток.

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Теги: морепродукты  Москва  инвестиции  свободный порт  гребешок  проект 



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