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Китай открыл границы для российских курицы и молока

07 Ноября 2018, 16:44 | Приморье

На очереди подготовка списка предприятий, одобренных для экспорта, сообщает газета «Золотой Рог».

Взаимные поставки замороженного мяса птицы и молочной продукции из России в Китай могут начаться уже в этом году. 7 ноября Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали соответствующие протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках. Рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта, в том числе большие планы в этом направлении имеет «Русагро», в последние годы усиленно развивающая мясной бизнес в Приморском крае.Импорт мяса птицы в Китай в последнее время не превышал полумиллиона тонн в год.

В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.

«Нами была проделана большая работа по обеспечению доступа сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. В ходе визита в КНР достигнуты договоренности, в соответствии с которыми перед отечественными производителями открывается перспектива экспорта ряда наименований животноводческой продукции. Мы рассчитываем, что первые поставки состоятся уже в этом году», - приводит пресс-служба Минсельхоза слова министра сельского хозяйства России Дмитрия ПАТРУШЕВА.

После подписания протоколов стороны будут готовы согласовать список предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего последние смогут начать поставки.

Так, торговля молочными продуктами между Китаем и Россией будет включать в себя торговлю коровьим молоком, молоком коз и овец, а также изделиями из них. В частности, речь идет о сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине.

Как отметили в Россельхознадзоре, поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств. Также в странах должен проводиться эффективный мониторинг остатков вредных и запрещенных веществ, добавили в ведомстве.

Молочный скот, используемый для получения сырого молока для экспортируемой молочной продукции, должен поставляется хозяйствами, свободными от ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных, оспы овец, оспы коз и других опасных заболеваний, а фермы находится под контролем компетентного органа КНР или государственной ветеринарной службы России.

Птицеводческая продукция, в том числе пищевые субпродукты - куриные сердца, печень, почки, желудки и головы, а также кожа, крылышки, лапки, хрящи и кисти могут быть допущены к экспорту в замороженном виде при условии полного соответствия ветеринарно-санитарным требованиям России, ЕАЭС и Китая.

Поставки птицеводческой продукции будут осуществляться при условии выполнения карантинных требований по птичьему гриппу в соответствии с системой управления биологической безопасностью.

Экспортируемая птицеводческая продукция должна быть получена от птицы, выращенной на предприятиях, свободных от птичьего гриппа, болезни Ньюкасла и других опасных заболеваний. Предприятия, экспортирующие продукцию, должны иметь надлежащий уровень ветеринарно-санитарной защиты.

Подписанными протоколами также регламентированы требования к внешней и внутренней упаковке товаров, маркировке и их сертификации. Так, каждая партия молочной и птицеводческой продукции, предназначенная для экспорта, должна сопровождаться оригиналом официального ветеринарного сертификата на русском и китайском языках.

Производители экспортируемой молочной и птицеводческой продукции должны быть зарегистрированы компетентными органами сторон соответственно. Российские предприятия - в Главном таможенном управлении Китая, китайские предприятия-экспортеры должны быть одобрены Россельхознадзором.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: молоко  таможня  птица  экспорт  Россельхознадзор  китай 



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