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Несмотря на санкции, приморские рыбопереработчики наращивают производство
Крупное приморское рыбоперерабатывающее предприятие ОАО «КВЭН» вдвое увеличило свою производительность благодаря субсидиям из краевого бюджета. Предприятие является участником государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2013 – 2017 годы».
В рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса» компании выделены средства на модернизацию производства. 3,7 миллиона будут использованы на оплату процентов по кредитам для приобретения нового технологического оборудования.
Благодаря полученным средствам, а также значительным собственным вложениям, предприятие установило новую японскую линию производительностью почти в два раза больше, чем предыдущая.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, ОАО «КВЭН» производит продукцию широко известную как в Приморье так и за его пределами - крабовые палочки, имитацию крабового мяса, рыбные колбасы.
Отметим, ОАО «КВЭН» - одно из немногих береговых рыбоперерабатыающих предприятий Приморья, на работе которых отразилось введение западных санкций. Так, при производстве крабовых палочек используется фарш минтая сурими, который практически не производится в России. Сырье производились и поставлялось из США. В настоящее время предприятие переориентировано на поставки сурими из Японии и налаживает сотрудничество с поставщиками альтернативного сырья в России и других странах.
Производственные показатели деятельности предприятия, несмотря на сложности с поставками сырья, выросли по сравнению с прошлым годом. С начала 2014 года произведено 1,2 тысячи тонн продукции.
Отметим, в рамках государственной программы из краевого бюджета оказывается поддержка 10 приморским предприятиям рыбохозяйственной отрасли. В 2014 году на развитие отрасли выделено более 95 миллионов рублей, из них на развитие береговой рыбопереработки – около 82 миллионов рублей, на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 миллионов рублей.
Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что Приморье – регион, богатый морепродуктами, и для эффективной реализации этого потенциала краю нужна современная база. Модернизация производств с учетом опыта соседних стран позволит вывести приморские предприятия на новый уровень.
«Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение, и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - заявил глава региона.
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