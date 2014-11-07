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Несмотря на санкции, приморские рыбопереработчики наращивают производство

07 Ноября 2014, 21:40 | Приморье

Крупное приморское рыбоперерабатывающее предприятие ОАО «КВЭН» вдвое увеличило свою производительность благодаря субсидиям из краевого бюджета. Предприятие является участником государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2013 – 2017 годы».

В рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса» компании выделены средства на модернизацию производства. 3,7 миллиона будут использованы на оплату процентов по кредитам для приобретения нового технологического оборудования.

Благодаря полученным средствам, а также значительным собственным вложениям, предприятие установило новую японскую линию производительностью почти в два раза больше, чем предыдущая.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, ОАО «КВЭН» производит продукцию широко известную как в Приморье так и за его пределами - крабовые палочки, имитацию крабового мяса, рыбные колбасы.

Отметим, ОАО «КВЭН» - одно из немногих береговых рыбоперерабатыающих предприятий Приморья, на работе которых отразилось введение западных санкций. Так, при производстве крабовых палочек используется фарш минтая сурими,  который практически не производится в России. Сырье производились и поставлялось из США. В настоящее время предприятие переориентировано на поставки сурими из Японии и налаживает сотрудничество с поставщиками альтернативного сырья в России и других странах.

Производственные показатели деятельности предприятия, несмотря на сложности с поставками сырья, выросли по сравнению с прошлым годом. С начала 2014 года произведено 1,2 тысячи тонн продукции.

Отметим, в рамках государственной программы из краевого бюджета оказывается поддержка 10 приморским предприятиям рыбохозяйственной отрасли. В 2014 году на развитие отрасли выделено более 95 миллионов рублей, из них на развитие береговой рыбопереработки – около 82 миллионов рублей, на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 миллионов рублей.

Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что Приморье  – регион, богатый морепродуктами, и для эффективной реализации этого потенциала краю нужна современная база. Модернизация производств с учетом опыта соседних стран позволит вывести приморские предприятия на новый уровень.

«Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение, и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - заявил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.


 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: рыбная отрасль  приморье  рыбопереработка 



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