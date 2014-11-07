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Самолет DHC-6 совершил первый тестовый полет по Приморью
Один из самолетов DHC-6 TwinOtter 400, приобретенных в Приморье для внутрикраевой авиации, сегодня, 7 ноября, успешно совершил тестовый полет.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, самолет совершил тренировочный полет по маршруту Владивосток – Пластун и обратно.
Этот полет был выполнен в целях подготовки экипажа DHC-6 по программе подготовки летного состава. Руководил полетом пилот-инструктор Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Николай Григорьев. Рейс был выполнен без пассажиров – на борту воздушного судна находились только пилоты и инженерно-технический состав.
Полет Владивосток – Пластун и обратно занял 1 час 26 минут в каждую сторону. Для сравнения: продолжительность автобусного маршрута Владивосток – Пластун составляет 15 часов.
Сейчас в Приморье продолжаются официальные процедуры по определению компании-эксплуатанта двух приобретенных самолетов. Как только они будут завершены, самолет встанет на внутрикраевые маршруты.
Напомним, на первом этапе в 2014 году планируется выполнение рейсов в 11 населенных пунктов: Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнегорск, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка. На втором этапе в 2015 году планируется увеличить количество населенных пунктов вдвое: рейсы будут выполняться уже в Ольгу, Краскино, Дальнереченск, Лазо, Пограничный, Арсеньев, Преображение, Спасск-Дальний, Камень-Рыболов, Восток и Находку.
По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского восстановление краевых авиалиний решает сразу три задачи.
«Во-первых, это просто удобно для жителей, во-вторых, это развитие туризма и, в-третьих, позволит повысить деловую активность, - заявлял ранее Владимир Миклушевский.
При этом цены на билеты за счет дотаций из краевого бюджета останутся доступными для людей. В следующем году, по решению главы региона, сумму субсидий планируется увеличить почти в пять раз – с 80 до 345 миллионов рублей.
«У меня однозначная позиция: приморцы должны иметь возможность летать по привычным маршрутам. Администрация края готова продолжать субсидировать местные авиаперевозки», – подчеркнул глава региона.
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