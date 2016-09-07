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Приморские спекулянты даже не стали дожидаться окончания тайфуна

07 Сентября 2016, 17:45 | Приморье

Сильные дожди, принесенные в Приморье тайфуном «Лайонрок», нанесли серьезный урон сельскому хозяйству края. Точные масштабы потерь будут известны позже, но, по некоторым оценкам, ущерб от затопления полей может составить сотни миллионов рублей. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Между тем, рынок овощей уже отреагировал на стихию. К примеру, цены на картофель на оптовом рынке в Уссурийске до начала проливных дождей находились на уровне 16-18 руб. за кг, сейчас цена подскочила до 25 руб. за кг. Подорожала капуста с 6 руб. за кг до 12 руб. Отмечен рост цен на морковь и свеклу.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: Тайфун  рынок  овощи  стихия 



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Комментарии

  • Nim09:45, 08.09.2016#

    Ничего нового! Наживаться на беде и горе - это так свойственно Гомо Сапиенсу!

  • Псевдоним09:58, 08.09.2016#

    А он должны даром отдавать?

  • Prescilla1214:00, 09.09.2016#

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