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В Арсеньеве строят новый дом
ПРИМОРЬЕ, 7 сентября, ZRPRESS. В Арсеньеве идет строительство дома в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Напомним, что эта программа действует на территории Приморского края с 2008 года, однако условия программы, которые предполагали участие городских округов с населением только свыше 100 тыс. человек и наличие недостроенного жилья, не позволяли Арсеньеву принять в ней участие. Теперь условия изменились, и город в этом году впервые стал участником краевой адресной программы.
В администрации города разработана и утверждена соответствующая муниципальная программа. Общая сумма финансирования муниципальной программы по переселению из ветхого жилья составит 53 млн. 800 тыс. рублей. Основную часть расходов на реализацию программы берет на себя федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальная часть средств – порядка 19 млн. руб. – это средства местного бюджета.
На сегодняшний день в городе 13 домов признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу. Все эти дома – деревянные, построенные в 30-50 годах прошлого века. Расположены эти дома в районе вокзала, по ул. Щербакова, Мира, пр. Горького. Многие из этих домов не имеют коммунальных услуг. В программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 год вошли пока три дома – по ул. Вокзальной, 4 и 6, ул. Щербакова, 13А. Жители этих домов получат возможность переехать в новые благоустроенные квартиры уже в этом году. Для них строится трехэтажный дом на 36 квартир по адресу ул. Октябрьская, 92.
Строительство дома ведет строительно-монтажное управление «Каньон» (г. Владивосток) - именно эта организация выиграла конкурс на производство строительных работ. Сейчас выкопан и отсыпан котлован на месте будущего дома, возводится фундамент. Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Сергей ЯКОВЛЕВ, дом будет построен из современного материала: трехслойных блоков из керамзитобетона со вставками пенополистерола – тепло- и звукоизоляционного материала.
Ход строительства находится под личным контролем главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА, который регулярно выезжает на строительную площадку. Александр Алексеевич контролирует не только график строительства, но и предъявляет высокие требования к качеству строительно-монтажных работ. Жителей остальных десяти домов, признанных непригодными для проживания и подлежащими сносу, планируется расселить в новое жилье в 2013-2015 годах по мере поступления финансирования из федерального бюджета.
Татьяна Курочкина, «Золотой Рог».
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