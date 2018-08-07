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Менеджер по имени Wi-Fi

07 Августа 2018, 18:50 | Приморье

Компания «Ростелеком» провела презентацию новых цифровых сервисов

Новые технологии серьезно и весьма динамично меняют современную жизнь. Цифровые сервисы, с одной стороны, позволяют бизнесу найти индивидуальный подход к каждому клиенту, а с другой – экономить на целом ряде затрат.

С особо востребованными в бизнес-среде технологиями корреспонденту Деловой газеты «Золотой Рог» удалось ознакомиться на практике. 

Клиенты в «сетях»

Технология, которая прочно вошла в жизнь современного горожанина, и которая необходима многим видам бизнеса – это Wi-Fi. Согласно исследованию «Ростелекома», около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi, но только 28% организаций предоставляют такой сервис. Благодаря новым разработкам компании «Ростелеком», Wi-Fi может быть управляемым, а это означает, что он становится не просто услугой, а еще и маркетинговым инструментом, проводит аналитику и интегрируется с системой лояльности.

Подключаясь к сети Wi-Fi, клиент увидит баннер компании или рекламу, пройдет авторизацию с помощью SMS и выйдет в Сеть. Во время этой процедуры «Управляемый Wi-Fi» увеличит привлекательность бренда, проведет монетизацию через рекламу партнеров компании на стартовой странице, позволит повысить качество обслуживания через опросы клиентов, а также проведет анализ данных: пол и возраст, посчитает количество посещений и возвратов гостей.

Всегда на связи

Другая востребованная у бизнеса услуга – «Виртуальная АТС». Пропущенный телефонный вызов от клиента для ряда компаний может означать потерю потенциального клиента. Именно поэтому бизнесу требуется распределять вызовы, организовывать call-центры и горячие линии. При этом «Виртуальная АТС» «Ростелеком» не только предлагает эти услуги, но и переводит клиентов в голосовое меню (IVR), которое предлагает соединить абонента с требуемым отделом или специалистом, а также дает возможность вести статистику и мониторинг звонков, записывать разговоры, создавать корпоративную сеть с короткой нумерацией.

Также у виртуальной АТС есть такие дополнительные сервисы, как голосовая почта, голосовое меню, музыка вместо гудков, удержание вызова. Установить можно как прямой городской номер, так и номер в формате «8-800», бесплатный для звонящего. Интерфейс IT-решения прост и понятен, а опробовать его клиент может бесплатно в течение семи дней. Из дополнительных плюсов: АТС не потребует затрат на оборудование и его обслуживание. «Ростелеком» предоставляет пользователям виртуальный многоканальный номер без географической привязки. И для подключения достаточно иметь доступ в интернет и любые абонентские устройства, будь то проводной или беспроводной SIP-телефон, компьютер или мобильные устройства. Таким образом, линия компании всегда остается свободна, что позволяет принять100% звонков от потенциальных клиентов.

Умный контроль

«Ростелеком» предлагает дополнительные опции и для другой привычной многим компаниям услуге – видеонаблюдение. Помимо стандартной записи, сервис позволит просмотреть видеоматериалы из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. А затраты на инфраструктуру будут при этом минимальны, поскольку архивы видеозаписей и событий хранятся в центре обработки данных «Ростелеком». Из дополнительных бонусов – гибкая тарификация. Количество видеокамер и глубина хранения могут изменяться ежедневно и для каждой подключенной камеры в отдельности. Возможность записи - только происходящих событий или всего видео подряд.

Услуга «Видеонаблюдение» также позволяет проводить аналитику. Обработка видеопотоков с камер будет проходить через специальные модули и предоставлять результаты обработки в виде отчетов, таблиц, графиков, диаграмм. Система позволит оценить целый ряд параметров: посчитать посетителей, определить длину очередей, проконтролировать присутствие сотрудников на рабочем месте, распознавать лица и вести учет уникальных посетителей, а также строить тепловые карты, с помощью которых компания сможет определить наиболее популярные у клиентов места в поле зрения камер.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: wi-fi  интернет  компании  услуги  связь  технологии  сервис  бизнес  Ростелеком 



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