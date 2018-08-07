Клешни оближешь

Иностранные туристы совершают паломничества в приморские рестораны бренда Pacific Russia Food

С появлением бренда Pacific Russia Food, или «Дальневосточная кухня», ориентированного на туристов, рестораторы Приморья обращают внимание на ингредиенты местного происхождения, в том числе на те, которые ранее были не в цене, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Если гребешок, трепанг, камчатский краб вызывали интерес всегда, то морская капуста, мидии, кукумария и венерка вниманием шеф-поваров не удостаивались. Сегодня, по словам экспертов, Приморский край, который, вопреки своей близости к морю, всегда считался регионом мясоедов, поворачивается в сторону местной кухни: даже в меню ресторанов, не преследующих принцип бренда Pacific Russia Food, есть сегодня соответствующие предложения.

- Мы ориентируемся в том числе на иностранного туриста, - рассказал шеф-повар ресторана Токио Сергей ТОЦКИЙ. - Азиатских гостей стало много, и они проявляют огромный интерес к блюдам из местных морепродуктов. В частности, Азия ценит краба волосатика, и особенно его печень - туристы готовы отдать любые деньги за блюда с этим ингредиентом. Недавно мы разработали новое акваменю: на террасе нашего ресторана есть аквариум с живыми морепродуктами - мидиями, устрицами, гребешками, крабами - камчатским и волосатиком. Гости могут выбирать и наблюдать за тем, как повар достает их из аквариума живьем. Кроме того, мы стали активнее использовать в кухне морскую капусту и моллюсков - например, мидии и вонголе. Все это также добывается в Приморье, стоит довольно дешево и представляет интерес для наших гостей.

Как отмечают эксперты, иностранные туристы практически совершают паломничества по приморским ресторанам, предлагающим местную кухню, и, по мере реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013 - 2020 годы», а также в результате комплексного сотрудничества представителей туриндустрии края туристов, желающих попробовать дальневосточную кухню, стало огромное количество. Им интересно неочевидное сочетание, которое подразумевает бренд Pacific Russia Food, то есть морепродукты, дикоросы и дичь. Эти, казалось бы, несовместимые ингредиенты могут присутствовать в одном блюде. Деловая газета "Золотой Рог" подготовила ТОП ресторанов Приморья, культивирующих дальневосточную кухню.

Ресторан Zuma задает тон

Этот ресторан специализируется на паназиатской кухне, однако в последние годы принимает активное участие в популяризации феномена Дальневосточной кухни. Например, именно Зума курирует фестиваль «Держи краба», который в сентябре этого года пройдет уже в третий раз и станет общероссийским, а также стала организатором первого в Приморье фестиваля гребешка «На гребне». В дни фестивалей продажи морепродуктов превосходят все ожидания: так, во время июньского «На гребне», по словам организаторов, в Приморье за три дня был продан месячный объем гребешка.

Средний чек на человека в Зуме не мал - около 2500 рублей, однако оно того стоит: местные морепродукты здесь готовят самыми разными способами, а из свежего гребешка даже делают десерты. Гости также могут выбрать живого краба, из которого будет приготовлено блюдо.

«Порт-Кафе» зовет к причалу

Мидии в соусе том-ям, скоблянка из кукумарии, окрошка с крабами, мясо изюбря, папоротник, таежные ягоды - все это и еще масса местных деликатесов, приготовленных по уникальным рецептам, есть в ресторане Порт-Кафе. Он фактически стал первооткрывателем бренда Pacific Russia Food в Приморском крае. Именно на дальневосточной кухне специализируется заведение, и именно поэтому выбор соответствующих блюд здесь один из самых богатых, по сравнению с другими ресторанами, которые зачастую лишь разбавляют обычное меню блюдами местного бренда. Для туристов здесь разработаны специальные дегустационные сеты, есть аквариум с живыми морепродуктами, а шеф-повара выходят к гостям, чтобы больше рассказать о Дальневосточной кухне. Есть чем удивить и местных - например, мало кто в Приморье знает о существовании полезного моллюска корбикула, который добывают водолазы края. А ведь именно из него, в сочетании с креветкой и кальмаров, в Порт-Кафе готовят сливочный суп.

- Дальневосточная кухня была всегда. Разнообразная, непредсказуемая, замешанная на особенностях многих национальных кухонь, на местных ингредиентах. Однако как бренд она сформировалась совсем недавно, так что мы в самом начале пути, - рассказал пиар-директор заведения Андрей ХАУСТОВ. - Для полноценного развития этого направления могут понадобиться годы и даже не один десяток лет. Но если взять в пример скандинавскую нордическую кухню, которая сформировалась буквально за несколько лет и быстро набрала популярность во всем мире, то и мы сможем сделать это быстрее.

Порт-Кафе также принимает активное участие в гастрономических фестивалях, ради которых сюда приезжают иностранные туристы. Средний чек здесь - около 1500 рублей на человека.

Заглянуть на фермерский Ogonёk

Лофтовый ресторан также предлагает туристам и местным жителям блюда дальневосточной кухни в современном стиле приготовления. В ресторане есть авторское меню, которое обновляется с каждым сезоном, а также большая открытая кухня, на которой шеф-повара готовят блюда на глазах у гостя.

Основная концепция ресторана фермерская - блюда здесь готовят только из морепродуктов, выращенных в Приморском крае, никакого импорта. Меню заведения - лаконичное и несложное, понятное любому гостю, однако не обошлось без экзотики и неожиданных решений: так, кроме скоблянки из кукумарии, здесь готовят привычную лазанью, но из камчатского краба, а также равиолли - с красной икрой и палтусом. Средний чек заведения - 2000 рублей на человека.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

На фото: Дальневосточная кухня, во главе с блюдами из крабов и других деликатесных обителей морей, сегодня занимает немалое место в заказах туристов, посещающих Владивосток.