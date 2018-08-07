Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ханкайский сазан снова появится на прилавках
20 июля истек сезонный запрет на лов рыбы в озере Ханка. Рыбаки получили возможность продолжить промысел в бассейне озера Ханка и других внутренних водных объектах региона. В Приморском крае завершена работа по заключению договоров о закреплении доли квоты вылова во внутренних водных объектах на 15 лет.
По итогам заявительной кампании 2018 г. департамент рыбного хозяйства Приморского края принял решение о заключении 126 договоров на доли квот для промышленного рыболовства. В бассейне Ханки за предприятиями закреплены доли квот добычи верхогляда, карася, коня, сазана и других видов рыб. «Специалисты выехали в село Камень-Рыболов Ханкайского района и уже на месте подписали договоры», - сообщил газете «Золотой Рог» директор департамента Сергей Наставшев.
"Такая организация процесса оказалась очень удобной", - прокомментировал генеральный директор ООО «Рыболовная артель «Ханка» Сергей ВОРВУЛЕВ. "С компанией заключено восемь договоров о закреплении доли квоты. То, что теперь лимиты закрепляются на 15 лет", - большое достижение для рыбаков, считает руководитель предприятия.
«В составе ихтиофауны Ханки насчитывается более 80 видов рыб. В ходе многолетних исследований промысловых уловов озера было установлено, что ресурсообразующими являются 10 видов: амурский сазан, серебряный карась, верхогляд, амурский сом, монгольский краснопер, амурская щука, горбушка, пятнистый конь, судак и два вида толстолобиков. Они дают не менее 90% годового вылова и для них устанавливается общий допустимый улов», - рассказал пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин ОСИПОВ.
Общий запас рыбы в озере Ханка специалисты оценивают в 5-15 тыс. тонн. Запас промысловых рыб - в объеме более 1530 тонн. Из них в пределах ОДУ на 2018 г. предложено 400 тонн.
Помимо традиционных промысловых объектов наука рекомендует осваивать востробрюшек, косаток и другие виды, обладающие в озере высокой численностью. «Их запас оценивается в 2400 тонн. Из этого объема мы рекомендуем к освоению 110 тонн», - сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре. Отмечен и потенциал добычи беспозвоночных. Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства, глава Приморского края Андрей Тарасенко инициирует вопрос о строительстве рыбоводного завода для пополнения запасов Ханки. Рыба, добытая во внутренних водоемах, поступает в том числе на рынок региона.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Рыбаки Приморья выловили более 120 тысяч тонн сельди
- В Приморье готовят масштабный проект по реанимации рыбопромышленной отрасли региона
- Рыбопродукция становится все более недоступной для приморцев
- На втором ВЭФ проведут открытый аукцион по предоставлению рыбоводных участков Дальнего Востока
- "Дальморепродукт" ловит рыбу для Сингапура
- В Приморье установили минимальные цены на рыбу
Новости раздела
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- 800 км приключений
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Мобильная связь может подорожать
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары