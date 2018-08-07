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Ханкайский сазан снова появится на прилавках

07 Августа 2018, 12:33 | Приморье

20 июля истек сезонный запрет на лов рыбы в озере Ханка. Рыбаки получили возможность продолжить промысел в бассейне озера Ханка и других внутренних водных объектах региона. В  Приморском крае завершена работа по заключению договоров о закреплении доли квоты вылова во внутренних водных объектах на 15 лет.

По итогам заявительной кампании 2018 г. департамент рыбного хозяйства Приморского края принял решение о заключении 126 договоров на доли квот для промышленного рыболовства. В бассейне Ханки за предприятиями закреплены доли квот добычи верхогляда, карася, коня, сазана и других видов рыб. «Специалисты выехали в село Камень-Рыболов Ханкайского района и уже на месте подписали договоры», - сообщил газете «Золотой Рог» директор департамента Сергей Наставшев.

"Такая организация процесса оказалась очень удобной", - прокомментировал генеральный директор ООО «Рыболовная артель «Ханка» Сергей ВОРВУЛЕВ. "С компанией заключено восемь договоров о закреплении доли квоты. То, что теперь лимиты закрепляются на 15 лет", - большое достижение для рыбаков, считает руководитель предприятия.

«В составе ихтиофауны Ханки насчитывается более 80 видов рыб. В ходе многолетних исследований промысловых уловов озера было установлено, что ресурсообразующими являются 10 видов: амурский сазан, серебряный карась, верхогляд, амурский сом, монгольский краснопер, амурская щука, горбушка, пятнистый конь, судак и два вида толстолобиков. Они дают не менее 90% годового вылова и для них устанавливается общий допустимый улов», - рассказал пресс-секретарь ТИНРО-Центра Константин ОСИПОВ.

Общий запас рыбы в озере Ханка специалисты оценивают в 5-15 тыс. тонн. Запас промысловых рыб - в объеме более 1530 тонн. Из них в пределах ОДУ на 2018 г. предложено 400 тонн.

Помимо традиционных промысловых объектов наука рекомендует осваивать востробрюшек, косаток и другие виды, обладающие в озере высокой численностью. «Их запас оценивается в 2400 тонн. Из этого объема мы рекомендуем к освоению 110 тонн», - сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре. Отмечен и потенциал добычи беспозвоночных. Как рассказали в департаменте рыбного хозяйства, глава Приморского края Андрей Тарасенко инициирует вопрос о строительстве рыбоводного завода для пополнения запасов Ханки. Рыба, добытая во внутренних водоемах, поступает в том числе на рынок региона.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: исследования  компании  промысел  приморье  улов  рыбная отрасль  тарасенко  бизнес  рыба  ОДУ  рыбаки 



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