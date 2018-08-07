Траулеры XXI века

ТИНРО-Центр предложил рыбакам новую уникальную технологию промысла

Дальневосточные рыбаки готовятся к очередному Международному рыбопромышленному форуму. Seafood Expo Russia пройдет с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. В его рамках развернется Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, в которой примут участие не только отечественные судостроители, но и верфи из Испании, Прибалтики, Турции и Республики Корея, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Масштабная программа обновления флота, запущенная в рыбной отрасли России, вызвала повышенный интерес компаний из сектора судостроения и судоремонта к российскому рынку. Зарубежные судостроительные и судоремонтные компании оценили потенциал российского рынка. Портфель заказов от рыбаков не исчерпывается инвестиционными квотами. Как сообщил газете «Золотой Рог» президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ, на днях Росрыболовство озвучило предложения по стимулированию строительства малотоннажных судов для прибрежного рыболовства. Условие одно – заказ на отечественных верфях. Между тем некоторые предприятия планомерно ведут замену флота и без государственной поддержки, выбирая проверенные в мировой практике проекты.

Как уже писал «Золотой Рог», по этому пути пошла крупнейшая рыбодобывающая компания Камчатки. «Океанрыбфлот» месяц назад заключил контракт с турецкой судостроительной компанией на строительство уникального траулера по проекту норвежских судостроителей, которые остаются мировыми лидерами в рыболовецких технологиях. Но судостроительная отрасль России намерена разрушить иностранное господство в строительстве рыбацкого флота.

На прошедшем 27-28 июля во Владивостоке Международном Морском салоне вице-премьер России Юрий БОРИСОВ заявил, что суперверфи комплекса «Звезда» не только станут ядром судостроительного кластера на Дальнем Востоке, но и возьмут на себя долю в постройке рыбопромыслового флота. Вопрос только - какого флота? На Морском салоне на о.Русский были презентованы некоторые проекты. Самый интересный – нашего ТИНРО-Центра.

Проект рыболовного судна с гидроканалом, который представили на конференции «Маринет» Национальной технологической инициативы специалисты ТИНРО-Центра, уникален новым способом приемки улова на борт.

Траулеры потому так и называются, что траловой сетью поднимают улов на борт. Громоздкое сооружение рассчитано на подъем высоких уловов (100 тонн и более). Обычно, когда тральщик Поднимая по слипу мешок с уловом более 50-60 тонн, обычно повреждают свыше 10 % улова. Да и сам трал нередко получает повреждения. Кроме того, высокие нагрузки на лебедку и иные промысловые механизмы увеличивают риск их поломки и травмирования людей. Да и что скрывать, поднятие тралового мешка с уловом на главную палубу временно снижает устойчивость судна, особенно из малотоннажного и среднетоннажного флота. Рыбный промысел чреват риском опрокидывания судна при волнении моря и сильном ветре.

Трал можно не извлекать из воды, что перегружает лебедку и повреждает сырец, считают ученые и спроектировали рыболовное судно нового поколения – с гидроканалом. Приемный гидроканал опорожняет трал рыбонасосом в приемные бункера или непосредственно на конвейеры рыбообрабатывающего цеха. Более того он позволяет доставлять улов в живом виде напрямую в приемную емкость в кормовой части, не извлекая орудие лова из воды.

Дальневосточная разработка стала итог совместной работы ТИНРО-Центра со специалистами Дальрыбвтуза, конструкторского бюро «Вымпел» (Нижний Новгород) и других инженерных организаций. По словам представителя ТИНРО-Центра, использование такого судна предоставляет огромные возможности для добычи легкотравмируемых рыб, например, дальневосточной сардины (иваси).

Новая технология, которая позволяет сохранить улов живым, весьма заинтересовала дальневосточных краболовов. По данным Ассоциации добытчиков краба ДВ, в настоящее время основу крабового флота на Дальнем Востоке составляют 50-60 среднетоннажников, половина из них - это суда иностранной постройки, бывшие в эксплуатации. Однако большая часть этого флота прошла модернизацию или переоборудование. Более того краболовы первым открликнулись на инициативу правительства «квоты под киль» и уже разместили заказы на отечественных верфях. К сожалению, орудия промысла все же придется заказывать за рубежом. Потому проект гидроканала, который в перспективе может заменить сетевые ловушки, это и механизация тежелого труда краболовов.

Основные районы промысла – того же камчатского краба – в окрестностях полуострова. А, как известно, цены на живой и мороженный краб сегодня отличаются в разы. Потому краболовы стремятся транспортировать краб из района промысла в порт в живом виде. Применение нового оборудования позволит расширить и географию поставок морской продукции в регионе. Тогда не придется львиную долю деликатесного улова поставлять в ближайшие порты Южной Кореи.

Правда, глава Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ умеренно оптимистичен: «В настоящее время готовых проектов судна, разработанных с нуля именно для промысла крабов нет. Во всем мире такие специализированные суда никогда не проектировались и не строились. Это всегда были переделанные и адаптированные для промысла краба рыболовные суда или какие-то другие. Возможно, именно в России будет спроектировано и построено специализированное краболовное судно».

Такую надежду внушает первый проект дальневосточных разработчиков. В нем есть прорывной момент – переход к бессетевому промыслу. В перспективе на судах с гидроканалом возможно использование акустических и световых технологий для управления поведением рыб, считают ученые ТИНРО-Центра.

Но ускорить освоение новых технологий в строительстве рыбацкого флота – проблема не только инновационная, но и экономическая. Дальнейшее обсуждение вопросов освоения водных биоресурсов и развития инновационных морских технологий продолжится на площадке Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге в сентябре.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из архива.

На фото: Промысел камчатского краба сегодня ведется модернизированными среднетоннажниками, на смену им должны прийти новейшие специализированные суда российской постройки.

МНЕНИЕ

Улов останется целым и невредимым

«Наша технология сводит к минимуму механические повреждения морепродукты в улове, которое обычно превышает 10-15%, –отметил ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Михаил МИЗЮРИН. – Кроме того, это исключает чрезмерные нагрузки на тяговые механизмы, что в обычных условиях имеет больший риск выхода из строя оборудования, потери остойчивости судна и травмирования экипажа».

«Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов на орудия лова на крупнотоннажном судне составит минимум 2,5 млн рублей. Данная технология может использоваться и при проектировании малотоннажных и среднетоннажных судов, укомплектованных различными орудиями лова – от трала и снюрревода до ловушек, – обратил внимание Михаил Мизюркин. – Кроме того, такие суда могут использоваться для установки и обслуживания оборудования марикультуры».