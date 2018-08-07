800 км приключений

Корреспондент «Золотого Рога» посмотрел свежим взглядом на, казалось бы, привычный путь из Владивостока в Хабаровск

Первый раз я проехал по трассе Владивосток - Хабаровск за рулем собственного автомобиля 20 лет назад. С тех пор я сделал это такое количество раз, что, кажется, могу преодолеть дорогу с закрытыми глазами. Тем не менее хотя на ней знаком практически каждый километр, любая новая поездка - всегда приключение, потому что не знаешь, какие неожиданности подстерегают в пути.

Очень живы в памяти воспоминания прошлого года, когда на исходе лета разыгралась непогода, и в районе приморского села Ляличи из берегов вышла местная речушка, затопив дорогу. Я шел на своем довольно низко сидящем «Форде Мондео» следом за джипом, уверенно пересекавшим разлившееся речное «море», и с тоской наблюдал, как моя машина все глубже погружается в воду. Однако пронесло: в кильватере «Прадика» я успел пересечь водную преграду и выскочил на противоположный берег последним из форсировавших ее в этот день машин. Остальные остались ждать на другом берегу, когда уровень воды спадет.

Самое главное в автопутешествии - это качественное топливо, при условии, конечно, общего надлежащего технического состояния автомобиля. Без своевременного ТО на дорогу вообще лучше не выезжать, потому что на тех скоростях, с которыми сейчас движутся автомобили, любая «невылеченная неисправность» может привести к печальным последствиям, причем не только для вас, но и для других участников дорожного движения. Но, повторюсь, хорошее топливо - это залог вашей уверенности в пути. Опытный водитель всегда чувствует, что «ест» движок его машины. Когда «пища» качественная, авто летит легко, приемисто, без напряжения поглощая километр за километром.

У меня машина дизельная, что довольно редко для седанов бизнес-класса, к тому же нафаршированная всеми «приблудами» Евро-5, для нее дизтопливо нужно самой высочайшей очистки. В противном случае экологический фильтр может забиться очень быстро, и машину придется вывозить с трассы в автосервис только на эвакуаторе. Я довольно долго мучился с выбором топлива, пока умные люди не посоветовали попробовать «Грин Эко Нео». Его преимущества я оценил практически сразу. Получив уже первый полный бак нового топлива, машина довольно заурчала и весело выскочила на дорогу. С тех пор стараюсь заливаться только им и маршрут рассчитываю так, чтобы можно было своевременно заправиться в пути.

Первую заправку по своей давней привычке делаю на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» на Седанковском спуске под Владивостоком. Эта заправка мне нравится давно. Расположенная чуть в стороне от главной трассы, она вселяет ощущения покоя и уверенности в дальнейшем пути. Коллектив здесь устоявшийся, женщины-операторы всегда поддержат разговор и пожелают счастливой дороги. Да и мне постоянно везет здесь. Даже если сливается бензовоз, то не с моим топливом, а если вдруг возникает очередь, то к моей колонке она наименьшая. Такая вот гостеприимная заправка.

С нее и начинается для меня большая дорога в Хабаровск. На Седанке я выскакиваю на наплавной мост и, любуясь морскими красотами, на хорошей скорости стартую в столицу ДФО. Пересекая Амурский залив, ловлю себя на мысли о том, насколько сильно поменялась дорога из Владивостока в Хабаровск, знакомая водителям как трасса А-370, за последнее десятилетие. За счет появления на ней новых сооружений и спрямлений она стала короче и быстрее. Взять хотя бы наплавной мост через Амурский залив. Раньше пока доберешься до Вольно-Надеждинского по перегруженной трассе через Угловку, запаришься, честно говоря, особенно в утренние часы выходных, когда поток автолюбителей из краевой столицы направляется на дачи. Зато сейчас любо-дорого: влетел на мост, включил разрешенные 90, а следом за ним уже и 110 километров, и мчись себе в удовольствие.

Скоростной 30-километровый участок под Уссурийском, сделанный по всем требованиям хайвэя, также растаивает под колесами за считанные минуты. Дальше идет обход Уссурийска, а за ним снова несколько десятков километров современнейшего автобана. Если добавить сюда новую автомобильную развязку в Сибирцево, подъезд и обход Бикина, спрямления на пути в Вяземский, то в общей сложности сейчас добираешься до Хабаровска часа на полтора-два быстрее, чем раньше. И хотя проблемных мест на дороге еще достаточно, в целом она стала значительно обустроенней и живей. Особенный колорит ей придают заправки ННК. Нарядные, с развевающимися на флагштоках разноцветными полотнищами, они буквально зазывают к себе, предлагая не только качественное топливо для машин, но и возможность отдыха для автопутешественников.

Моя вторая «топливная» точка на пути - АЗС в Дальнереченске. Здесь есть небольшая парковка, на которой можно в тени деревьев поставить машину, полюбоваться ухоженными клумбами, сходить в благоустроенный туалет. Внимательные операторы предложат в дорогу баночку кофе или чая, шоколад, воду. Такой привал необходим водителю, чтобы освежиться, набраться сил для дальнейшей дороги. Здесь удобно общаться с другими водителями, которые также выбрали это место для небольшого отдыха на большом пути. Мы разговорились с жителем Комсомольска-на-Амуре Сергеем Ребухом, который держал путь в Шмаковку. Он каждый год ездит на этот курорт поправлять здоровье. Как оказалось, несмотря на то, что у него бензиновый кроссовер, мой собеседник также заправляет автомобиль 95-м «Грин Эко Нео».

- Машина на нем просто зверь, - улыбается Сергей. - Сейчас подкормлю его, и прямым ходом в Шмаковку, уже недолго осталось. А в августе планирую поездку с семьей на море. Дорога сейчас более-менее хорошая, топливо качественное, так что ездить можно и нужно!

В это время года трасса А-370 довольно свободна, но уже через несколько недель по ней на берега Японского моря устремятся десятки тысяч жителей Хабаровского края, ЕАО, Амурской области и Якутии. Тогда вся дорожная инфраструктура будет работать под нагрузкой, практически на всех АЗС появятся очереди, в придорожных мотелях трудно будет найти места для ночевки, потому что все заказано заранее, а кафешки будут всегда переполнены посетителями. Придорожные поселки на трассе живут дорогой. Особенно хлебосольны приморские села Черниговка и Дмитриевка. Здесь вы можете купить все, что пожелаете: молоко, мед, сало, овощи, фрукты. Продают, как правило, свое, выращенное на расположенных возле домов огородах, но, бывает, что пытаются подсунуть и китайское. Бизнес!





Дорога очень живописна в любое время года. Белые пейзажи в морозной дымке очаруют вас в январе, желто-красное буйство красок наполнит печалью в начале октября, розоватость весенних лесов вдохнет надежду в конце апреля, и зеленое море Уссурийской тайги закружит голову в июне. На Шмаковском источнике минеральной воды можно отведать холодной и резкой минеральной воды, которая моментально приведет вас в чувство. Раньше, когда ее можно было набирать бесплатно и сколько хочешь, к источнику выстраивались очереди. Сейчас нужно платить, и очередей больше не видно. Излюбленным место привала стало озеро лотосов за мостом через реку Уссури в Шмаковке. Когда зацветают лотосы, здесь останавливается практически каждая проезжающая мимо машина, люди фотографируют эти красивые цветы, являющиеся одним из главных символов юга Дальнего Востока.

А впереди еще немало больших и малых рек, в числе которых Большая Уссурка, Малиновка, Бикин. Каждая из них по-своему красива и оставляет в душе неизгладимые впечатления, как и виды Сихоте-Алиня, гряды которого порой подступают к дороге довольно близко, хвойных лесов на склонах сопок, через которые пробита дорога. Разнообразие пейзажей и живописность окрестностей делают поездку незабываемой и волнующей. Исчезли с дороги и автомобильные разбойники, которыми она изобиловала в бандитские девяностые годы. Сколько было погонь и разборок, - отдельную книгу написать можно.

Тогда тебя практически в любой ее точке могли остановить рэкетиры и потребовать «мзды» за проезд, и если не было солидной «крыши», приходилось платить. Особенно этим печально прославился Хабаровск, где бандиты останавливали целые колонны машин, которые перегонщики гнали в Забайкалье и Сибирь. Долгое время рэкетирам все сходило с рук. Но сейчас на дороге безопасно, даже количество стационарных постов ДПС уменьшилось. Однако нарушать правила дорожного движения не советую. Всегда за кустом может оказаться наряд гаишников с радаром, а в воздухе дрон с камерой, которая зафиксирует все ваши незаконные маневры.

Заключительной точки моей поездки в Хабаровске является АЗС «ННК-Хабаровскнефтепродукт» на пересечении улиц Воронежская и Победы в северной части Хабаровска. Здесь есть замечательная кофе-машина с богатым выбором. Я люблю латте, и после долгой дороги с удовольствием смакую ароматный напиток. Позади 800 километров пути, масса впечатлений, накопившаяся усталость. Здесь я снимаю ее, делясь с женщинами-операторами впечатлениями и выслушивая последние хабаровские новости. Потом заправляю автомобиль полюбившимся «гринэковским» топливом, чтобы утром начать новый рабочий день без заминок.

Олег УССУРИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

На фото: Хотя проблемных мест на дороге еще достаточно, в целом она стала значительно обустроеннее и живее. Особенный колорит ей придают заправки ННК.