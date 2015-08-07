Перспективный жилой комплекс "Аквамарин" во Владивостоке стал "мертвым" долгостроем

Строительство жилого комплекса «Аквамарин» во Владивостоке, что на берегу живописной бухты Федорова, похоже, остановлено очень надолго. Если вообще оно когда-нибудь будет продолжено. А когда-то проект комплекса буквально взорвал общественное мнение, поразив всех своими масштабами и архитектурными изысками. Увы, пока правы оказались скептики, которые усомнились в том, что застройщик осилит такую махину.

Время на стройплощадке остановилось еще за год до саммита АТЭС 2012 года. И первый дом комплекса, который планировалось ввести к этому значимому для города событию, продолжает стоять недостроенным - на уровне 13-го этажа.

В преддверии очередного Дня строителя СП «Строитель», являющееся застройщиком большой территории этого жилого комплекса, продолжает оставаться без работы. Сколь-либо внятных комментариев компетентных людей о причинах затянувшейся остановки этого строительства, к сожалению, получить не удалось. Правда, поговаривают, что инвестору, который собирался вкладывать в проект многочисленные миллионы долларов, скажем так, разонравился инвестиционный климат в регионе. На уровне слухов и догадок также проскальзывала информация, что инвестор либо должен смениться, либо уже сменился.

С другой стороны в прошлом году неожиданно на градосовет был вынесен и обсуждался проект второй очереди «Аквамарина», который предполагал развитие береговой зоны бухты Федорова, значительную отсыпку ее акватории и обещал новые сумасшедшие деньги, которые должны были инвестироваться в новый комплекс недвижимости. Проект получился интересным. Он предусматривал большую гавань для яхт, еще одну гостиницу и комплекс объектов для развлечений и отдыха у моря. Но, как видно, сегодня этот проект, как и проект первой очереди, положен на полку, где скучно и пыльно. Проектировщиков ни по первой очереди строительства, ни по второй давно никто не беспокоит. А раз не беспокоят, то и скорого оживления строительства прогнозировать не стоит.

Кстати, сам проект ЖК «Аквамарин» значительно изменился. Ранее предполагалось, что на территории в районе ул. Арсеньева появятся четыре 2-секционных жилых дома по 36 этажей с тремя подземными этажами и точечный жилой дом высотой около 50 этажей. Как нам уточнил генеральный директор СП «Строитель» Станислав МАЛОФЕЕВ, этот набор зданий был заменен на дома меньшей этажности - двухсекционный 41-этажный дом, три двухсекционных 22-этажки и отдельную 23-этажную башню. По проекту площадь квартир в этих зданиях должна была составлять от 66 до 218 кв. метров и своими характеристиками они должны были удовлетворять запросы довольно состоятельных граждан. Все это, начатое с энтузиазмом, теперь заморожено и появиться в неизвестно какие сроки.

Хотя цена квадрата не декларировалась организаторами строительства, но предположительно она не должна была оказаться менее 100 тысяч рублей.

Изначально заказчиком этого строительства официально стало ООО «Компания по развитию недвижимости «Цзюньлянь», инвестором выступила китайская Сянганская компания «Цзюньлянь», а в роли подрядчика на строительство на короткое время заходила строительная компания «Шуансин» Пекинской строительной корпорации.

Средства дольщиков в это строительство не привлекались, и, видимо, именно поэтому заброшенный «Аквамарин» не входит в список тех долгостроев, ситуацию по которым сегодня пытается сдвинуть с мертвой точки администрация края. Однако сама по себе мертвая точка такого масштаба вызывает законный интерес общественности, которая недоумевает по поводу того куда девался капитал, который собирался совершить строительный подвиг в ключевом месте создания современного морского фасада Владивостока.

С другой стороны, ситуация становится привычной, и застройщик с пониманием, без отговорок, что «идет стройка», отнесся к идее администрации Владивостока по созданию «Берега здоровья» с устройство «тропы» на участке от мыса Бурного до стадиона МГУ им Невельского. Тропа была без проблем пропущена по территории, которая пока все еще не осваивается в рамках заявленного заманчивого проекта «Аквамарин».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.