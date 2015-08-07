Магазин "Sky Shop" соберет в дорогу

Презентация первого в стране магазина «Sky Shop» состоялась 1 августа в субботу в зоне вылета внутренних авиалиний аэропорта Владивосток. На ней присутствовали генеральный директор АО «АэроМар-ДВ» Александр ИН и начальник отдела развития неавиационных видов деятельности аэропорта Максим СОЛОДОВНИК. Об этом сообщил корреспондент газеты «Золотой Рог», который присутствовал на открытии магазина.

Обе компании приложили максимум усилий, благодаря чему проект состоялся, причем достаточно в короткий срок. Представители сторон торжественно перерезали ленточку, положив тем самым начало долгосрочному партнерству.

Пока в стерильной зоне

Новый, красивый, с разнообразным ассортиментом товаров в дорогу магазин расположился в стерильной зоне нового аэропорта. По словам Александра Ин, это первый магазин компании в Российской Федерации, и отметил, что сделанный выбор не случаен, - владивостокский аэропорт обслуживает широкую географию пролетов и нацелен на ее расширение. Поэтому обе стороны считают сложившееся партнерство перспективным и взаимовыгодным.

- С открытием магазина «Sky Shop» мы представили во владивостокском аэропорту новый проект, который успешно реализован на рейсах авиакомпании группы Аэрофлот под одноименным названием. Разница в том, что теперь продукцию мировых брендов пассажиры смогут увидеть и приобрести не только в воздухе, но и на земле. Мы поставили цель, сделать доступными товары Sky Shop не только пассажирам компании Аэрофлот и ее дочерних компаний - Аврора, Донавиа и Россия, но и других авиакомпаний. И вот теперь они смогут приобретать эту продукцию в зоне ожидания своего вылета. При оформлении предзаказа на продукцию нашего магазина предусмотрена система значительных скидок. Кроме того, мы готовы доставить товары в удобное для пассажира место.

Товары представлены широким ассортиментом парфюмерной продукции, косметики, бижутерии, разнообразными интересными подарками, товарами, необходимыми и удобными в дороге.

- Если вы случайно что-то забыли дома, огорчаться не стоит, милости просим в магазин «Sky Shop», где товары найдутся и для взрослых, и для детей, - говорит Александр Ин. – Учитывая тенденции времени, в выборе продукции мы ориентируемся также на товары для активного образа жизни и готовы знакомить наших покупателей с новинками.

На открытие магазина «Sky Shop» ушло немного времени, благодаря поддержке данного проекта АО «АэроМар-ДВ» руководством владивостокского аэропорта.

- Аэропорт Владивосток постоянно совершенствует качество обслуживания и повышает уровень сервиса для своих гостей и пассажиров. Комфорт пассажиров – приоритет, на который нацелена работа ОАО «МАВ». Реализация подобных проектов на территории нашего аэропорта – это очередной шаг в реализации данной задачи, - отметил на презентации Максим Солодовник. – Для нас предложение, поступившее от «АэроМар-ДВ», большая удача. Мы давно занимаемся поисками сильных партнеров, подобных «АэроМар», и заинтересованы в будущем расширении бизнеса компании на территории нашего терминала. Наша задача в рамках сложившегося партнерства стараться увеличивать пассажиропоток, привлекать в свой аэропорт новые авиакомпании. И мы уверены, что наличие такого магазина создаст дополнительные удобства для пассажиров, что, мы надеемся, отразится на их выборе.

ДОСЬЕ «ЗР»:

АО «АэроМар-ДВ» является дочерней компанией ЗАО «АэроМар» - основного поставщика бортового питания для ОАО «Аэрофлот». «АэроМар-ДВ» предоставляет услуги бортового питания всем авиакомпаниям в аэропорту Кневичи.

За первым пойдут другие

На презентации первого магазина «Sky Shop» Александр Ин не скрывал планов компании на будущее, - следующий магазин «Sky Shop» будет открыт в свободной зоне терминала аэропорта, о чем уже есть предварительная договоренность с руководством ОАО «МАВ», а в планах на будущее - город Владивосток.

Несмотря на жесткие условия конкуренции на рынке аналогичных товаров, и особенно парфюмерии, в компании позитивно оценивают спрос. «Мы представляем эксклюзивные товары, не столь широко представленные в других магазинах, и много новинок от производителей, - отметила старший координатор ЗАО «АэроМар» Лариса АСОНОВА, специально прилетевшая на данное мероприятие из Москвы, и пригласила всех пассажиров аэропорта Владивосток оценить услуги магазина «Sky Shop».

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Реклама