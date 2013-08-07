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"Ростелеком" предлагает бесплатное междугородное общение в Приморском крае
«Ростелеком – Дальний Восток» дает возможность бесплатно разговаривать по домашнему телефону в пределах Приморского края. Звонить бесплатно можно на телефонные номера сети фиксированной связи, а также на прямые (городские) номера абонентов сотовых операторов.
Предложение действительно для клиентов – физических лиц, пользующихся тарифным планом «Безлимитный» на местную телефонную связь.
«Бесплатные междугородные разговоры в пределах своего региона – это хорошая возможность не ограничиваться в общении с родственниками и друзьями. Можно делиться новостями, впечатлениями и совершенно не задумываться о стоимости междугородного звонка», - рассказывает коммерческий директор «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей Сун.
Тем, у кого еще нет домашнего телефона, «Ростелеком» предлагает до конца сентября 2013 года льготное подключение к сети местной телефонной связи по акции «Домашний телефон по детской цене».
Подробную информацию о тарифных планах на местную телефонную связь, подключении услуг и акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, и по телефону 8-800-100-08-00.
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Комментарии
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Wmist20:22, 07.08.2013#
На самом деле для владельцев ОТА очень дешего, т. к. при повременном ТП больше в квитанции приходит, если выполнять разговоры по межгороду. В любом случае бесплатные звонки лучше чем платные минуты, т. е. безлимитное общение за 470р. С мобильного в разы больше выйдет если часто разговаривать. Но подходит только для тех, у кого друзья и родственники разбросаны по краю. Но все же.
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на сайте ничего про это не нашёл. . . Привет администраторам. Вот и думай - утка или хитрый пиар-ход