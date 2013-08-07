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"Ростелеком" предлагает бесплатное междугородное общение в Приморском крае

07 Августа 2013, 18:37 | Приморье

«Ростелеком – Дальний Восток» дает возможность бесплатно разговаривать по домашнему телефону в пределах Приморского края. Звонить бесплатно можно на телефонные номера сети фиксированной связи, а также на прямые (городские) номера абонентов сотовых операторов.

Предложение действительно для клиентов – физических лиц, пользующихся тарифным планом  «Безлимитный» на местную телефонную связь.

«Бесплатные междугородные разговоры в пределах своего региона – это  хорошая возможность не ограничиваться в общении с родственниками и друзьями. Можно делиться новостями, впечатлениями и совершенно не задумываться о стоимости междугородного звонка», - рассказывает коммерческий директор «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей Сун.

Тем, у кого еще нет домашнего телефона, «Ростелеком» предлагает до конца сентября 2013 года льготное подключение к сети местной телефонной связи по акции «Домашний телефон по детской цене».

Подробную информацию о тарифных планах на местную телефонную связь, подключении услуг и акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, и по телефону 8-800-100-08-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ОАО "Ростелеком - Дальний Восток"
Теги: Ростелеком  акции  связь  льготы 



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Комментарии

  • Псевдоним19:38, 07.08.2013#

    на сайте ничего про это не нашёл. . . Привет администраторам. Вот и думай - утка или хитрый пиар-ход

  • киборг19:55, 07.08.2013#

    какбэ давно такая тема. Из за этого и держим домашний. Хотя 500р в месяц вынь да полож. .

  • Псевдоним20:04, 07.08.2013#

    Точно не помню, го уже года три точно пользуемся этой услугой. Звонки по всему приморью бесплатно.

  • Псевдоним20:08, 07.08.2013#

    Какой он бесплатный? Платишь больше за телефон и болтаешь. Придумали статейку для развода людей потому, что перестали они висетть на этом глупом тарифе и отдавать денежки.

  • Wmist20:22, 07.08.2013#

    На самом деле для владельцев ОТА очень дешего, т. к. при повременном ТП больше в квитанции приходит, если выполнять разговоры по межгороду. В любом случае бесплатные звонки лучше чем платные минуты, т. е. безлимитное общение за 470р. С мобильного в разы больше выйдет если часто разговаривать. Но подходит только для тех, у кого друзья и родственники разбросаны по краю. Но все же.

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