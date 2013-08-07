"Ростелеком" предлагает бесплатное междугородное общение в Приморском крае

«Ростелеком – Дальний Восток» дает возможность бесплатно разговаривать по домашнему телефону в пределах Приморского края. Звонить бесплатно можно на телефонные номера сети фиксированной связи, а также на прямые (городские) номера абонентов сотовых операторов.

Предложение действительно для клиентов – физических лиц, пользующихся тарифным планом «Безлимитный» на местную телефонную связь.

«Бесплатные междугородные разговоры в пределах своего региона – это хорошая возможность не ограничиваться в общении с родственниками и друзьями. Можно делиться новостями, впечатлениями и совершенно не задумываться о стоимости междугородного звонка», - рассказывает коммерческий директор «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей Сун.

Тем, у кого еще нет домашнего телефона, «Ростелеком» предлагает до конца сентября 2013 года льготное подключение к сети местной телефонной связи по акции «Домашний телефон по детской цене».

Подробную информацию о тарифных планах на местную телефонную связь, подключении услуг и акциях можно узнать на сайте www.rt.ru, и по телефону 8-800-100-08-00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.